Meet and Drink! Una cata de vinos, gastronomía y tributo a Michael Jackson para celebrar Halloween

Una combinación de vinos de autor, gastronomía, música y disfraces marcará la última edición del año de Meet and Drink, la feria boutique organizada por El Buen Beber, que este sábado 31 de octubre celebrará Halloween con una jornada especial en el Salón Gran Matta del Hotel Cumbres Lastarria.

Entre las 14:00 y las 21:00 horas, el encuentro reunirá a 24 viñas de autor, tres expositores de destilados premium con coctelería de autor y siete propuestas gourmet, distribuidas en 32 stands. La entrada permitirá acceder a degustaciones ilimitadas, una oportunidad para conocer nuevos proyectos vitivinícolas, descubrir etiquetas y conversar directamente con sus productores.

Uno de los atractivos de esta edición será la presentación de The Real Generation, agrupación tributo a Michael Jackson que recreará algunas de las coreografías más emblemáticas del Rey del Pop. Además del espectáculo en vivo, sus integrantes realizarán una clase masiva para que los asistentes puedan aprender los pasos de Thriller, uno de los videoclips más reconocidos de la historia de la música.

La celebración tendrá también un componente de disfraces. La organización invita al público a asistir caracterizado para sumarse a la ambientación de Halloween, con premios para los mejores atuendos.

La experiencia incluye una copa oficial y una pulsera de acceso. Además, quienes compren vinos durante la feria podrán disfrutar de un beneficio de descorche gratuito en Le Bistrot Lastarria y Restaurant Willimapu.

Las entradas, con cupos limitados, están disponibles a través de Passline. El evento es exclusivo para mayores de 18 años.

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