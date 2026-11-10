Una jornada dedicada exclusivamente al público adulto prepara Happyland con Fun Night, una iniciativa que busca ofrecer una alternativa de entretenimiento para quienes quieran reunirse con amigos, competir y disfrutar de los juegos del parque.

El evento se realizará el sábado 21 de noviembre, entre las 20:00 y las 01:00 horas, en el recinto ubicado en el tercer piso de Cenco Alto Las Condes, a un costado del cine. La actividad estará dirigida exclusivamente a personas mayores de 18 años.

La propuesta considera cinco horas de juegos ilimitados, en una instancia pensada para compartir en pareja o con amigos, organizar competencias y volver a disfrutar de las atracciones del parque. La invitación es a cambiar los panoramas habituales por una salida centrada en el juego y la entretención.

De esta manera, Fun Night busca ampliar las alternativas de recreación para el público adulto, trasladando la experiencia de los parques de juegos a un formato nocturno y exclusivo para mayores de edad.

Entradas y condiciones del evento

Las entradas se encuentran disponibles en preventa a un valor de $15.000 por persona, a través de My Happyland. El enlace de compra puede encontrarse en la biografía de la cuenta de Instagram de Happyland Chile.

El acceso contempla juegos ilimitados durante el horario del evento, desde las 20:00 hasta las 01:00 horas. Sin embargo, quedan excluidos las grúas, el bowling, los alimentos y las bebidas, incluido el bar.