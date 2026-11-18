El encuentro musical se realizará el sábado 21 de noviembre, desde las 12:00 horas, y reunirá a artistas nacionales de distintos géneros. La jornada también contará con actividades para los asistentes, espacios gastronómicos y puntos de reciclaje.

El Festival Coke Studio tendrá una nueva edición en Chile el próximo sábado 21 de noviembre, con una jornada de música en vivo en el Parque O’Higgins de Santiago. La actividad comenzará a las 12:00 horas y contará con una programación que reunirá a exponentes nacionales del pop, la música urbana, la cumbia y otros estilos.

Entre los artistas confirmados se encuentran Nicole y Kudai, dos referentes del pop chileno que llegarán al escenario con canciones reconocidas de sus respectivas trayectorias.

La música urbana también tendrá un espacio destacado en el festival, con las presentaciones de Pablo Chill-E, Pailita y Lucky Brown, quienes han consolidado su presencia en la escena musical nacional durante los últimos años.

A ellos se sumarán Alanys Lagos, representante de la música ranchera y tropical; el dúo de cumbia pop Amigo de Artistas y Aqross, boyband anteriormente conocida como Q_ARE, que aportará una propuesta vinculada al pop urbano y al hyperpop.

Nathalie Schol, directora de Marketing de Coca-Cola Chile, destacó la posibilidad de reunir nuevamente a los fanáticos de la música en el Parque O’Higgins.

“Hay algo muy especial en escuchar a miles de voces cantando una misma canción y compartiendo esa energía que solo se vive en un festival”, comentó.

La ejecutiva agregó que el objetivo de Coke Studio es crear experiencias que acerquen a las personas a sus artistas favoritos y entregar un escenario a los talentos nacionales.

Música y actividades para complementar la jornada

La programación del festival no estará limitada a las presentaciones musicales. El recinto también dispondrá de distintas actividades y espacios para quienes asistan durante el día.

Entre las alternativas se contemplan estaciones de maquillaje y peinados, espacios habilitados para fotografías y una zona destinada a productos oficiales de la marca.

Asimismo, habrá una zona de food trucks, donde los asistentes podrán encontrar distintas opciones gastronómicas para acompañar la jornada.

En materia de sustentabilidad, el evento incorporará puntos de reciclaje, con el propósito de promover prácticas responsables entre el público durante el desarrollo de la actividad.