Con Disney como invitado especial por segundo año consecutivo, Paris Parade 2026 reunirá el domingo 29 de noviembre a personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars en la Alameda de Santiago. La 15ª versión del desfile, organizado por la multitienda Paris, del grupo Cencosud, estará marcada por una serie de aniversarios: Winnie the Pooh cumple 100 años, Rayo McQueen y Monsters, Inc. llegan a los 20 y 25 años de sus estrenos, respectivamente, y Star Wars se acerca a las cinco décadas. Se trata de historias que han acompañado a distintas generaciones de chilenos y que hoy forman parte del catálogo de Disney+, plataforma donde el público puede ver tanto los títulos clásicos como producciones nuevas, antes y después de la jornada.

Bajo el lema “Imagina un mundo mejor”, el desfile se realizará el domingo 29 de noviembre, desde las 11:00 horas. El recorrido, de tres kilómetros, se extenderá por la Alameda, desde Avenida Salvador hasta La Moneda. La actividad es gratuita y está abierta a todo público.

Organizado por Paris, el desfile se ha consolidado, según sus organizadores, como una de las celebraciones familiares más esperadas del país y convoca a miles de personas en el espacio público. Con esta iniciativa, Paris, parte del grupo Cencosud, busca acercar experiencias a las familias y fortalecer su vínculo con la comunidad.

Cuatro personajes, cuatro aniversarios: los homenajes del desfile

Uno de los personajes principales será Winnie the Pooh, que este año cumple 100 años desde la publicación de las historias que le dieron origen. Los relatos, ambientados en el Bosque de los Cien Acres, giran en torno a la amistad y la imaginación, y tienen como protagonistas también a Tigger, Piglet, Igor y Christopher Robin.

Rayo McQueen también participará del desfile. En 2026 se cumplen 20 años del estreno de la primera película de la franquicia, lanzada en 2006. El corredor número 95 se transformó en uno de los personajes más reconocidos de Pixar y dio origen a una saga que continuó con películas estrenadas en 2011 y 2017.

Monsters, Inc. cumple 25 años desde su estreno, en 2001, y estará representada por el debut de un globo inspirado en Mike Wazowski. El personaje, conocido por su determinación, humor y lealtad, protagoniza junto a su amigo Sully una historia de amistad poco convencional.

Regresará además un globo gigante inspirado en R2-D2, uno de los personajes centrales de Star Wars. Su participación antecede a otro aniversario: en mayo de 2027, la saga creada por George Lucas cumplirá 50 años desde el estreno de su primera película.

Otros personajes y una carroza inédita

También participarán Sebastián, el cangrejo de La Sirenita; Olaf, de Frozen; Stitch, de Lilo y Stitch; Buzz Lightyear, de Toy Story; y el superhéroe de Marvel Spider-Man. Los organizadores informaron que próximamente se dará a conocer un nuevo personaje de Disney que se sumará a la jornada. Por primera vez, el desfile incluirá además una carroza con una sorpresa cuyo contenido no ha sido detallado. Las historias de todos estos personajes están disponibles en Disney+.

Con esta edición, Paris Parade volverá a desplegar globos gigantes por la ciudad y la empresa reafirmará su apuesta por actividades abiertas y gratuitas dirigidas a las familias. En colaboración con Disney, el desfile reunirá en una misma jornada a personajes que han acompañado la infancia de distintas generaciones, desde niños hasta abuelos.