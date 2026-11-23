A pocas semanas de la Navidad, comienzan a anunciarse los panoramas y actividades gratuitas para celebrar las fiestas de fin de año en Chile. Entre los eventos familiares que regresan en diciembre destaca la Caravana Navideña Coca-Cola Zero Azúcar 2026, que este año ampliará su recorrido a 17 comunas del país, con espectáculos de luces, música y la participación del tradicional Viejito Pascuero.

Los emblemáticos camiones rojos iluminados, que se han convertido en una de las imágenes reconocibles de las celebraciones navideñas, volverán a recorrer las calles de distintas ciudades de Chile. La iniciativa comenzará el martes 1 de diciembre en La Florida y finalizará el martes 22 de diciembre en Providencia, pasando por comunas de la Región Metropolitana y ciudades de las zonas norte, centro y sur del país.

Según informó Coca-Cola Chile, la edición 2026 tendrá su mayor cobertura territorial hasta la fecha, con 17 recorridos y tres encuentros especiales en localidades donde no circularán los camiones. Todas las actividades serán gratuitas.

¿Cuándo comienza la Caravana Navideña Coca-Cola 2026 y a qué hora pasa?

La Caravana Navideña Coca-Cola 2026 se realizará entre el 1 y el 22 de diciembre, con recorridos que comenzarán aproximadamente a las 20:30 horas.

El espectáculo contempla camiones decorados con luces navideñas, música y personajes característicos de esta celebración, entre ellos el Viejito Pascuero y sus ayudantes.

La actividad se desarrollará en horarios nocturnos para destacar la iluminación de los vehículos y la puesta en escena preparada para el público.

Calendario de la Caravana Navideña Coca-Cola 2026: fechas y comunas

De acuerdo con la programación anunciada por la empresa, estos son los días en que pasará la Caravana Navideña Coca-Cola por Santiago y regiones:

Fecha Comuna o ciudad Martes 1 de diciembre La Florida Jueves 3 de diciembre Puerto Montt Viernes 4 de diciembre Valdivia Sábado 5 de diciembre Temuco Domingo 6 de diciembre Concepción Lunes 7 de diciembre Chillán Martes 8 de diciembre Talca Jueves 10 de diciembre Renca Viernes 11 de diciembre San Joaquín Sábado 12 de diciembre Las Condes Domingo 13 de diciembre Peñalolén Martes 15 de diciembre Coquimbo Jueves 17 de diciembre Puente Alto Viernes 18 de diciembre Viña del Mar Domingo 20 de diciembre Ñuñoa Lunes 21 de diciembre Maipú Martes 22 de diciembre Providencia

El calendario incluye nueve comunas de la Región Metropolitana y ocho ciudades de otras regiones. Aunque ya se confirmaron las fechas y comunas, los trayectos específicos, las calles y los puntos de inicio y término de cada recorrido serán informados a través de los canales oficiales de Coca-Cola Chile.

Arica, Rapa Nui y Punta Arenas tendrán encuentros navideños gratuitos

Además de los 17 recorridos, la programación de Navidad 2026 incorporará tres Encuentros Navideños Coca-Cola en Arica, Rapa Nui y Punta Arenas.

A diferencia de la caravana tradicional, estas actividades no contemplan el desplazamiento de camiones iluminados por las calles, sino celebraciones organizadas en cada localidad, con música, actividades familiares y la presencia del Viejito Pascuero y sus ayudantes.

Las fechas confirmadas son:

Punta Arenas: sábado 5 de diciembre.

sábado 5 de diciembre. Arica: martes 8 de diciembre.

martes 8 de diciembre. Rapa Nui: sábado 12 de diciembre.

Los tres encuentros serán gratuitos, aunque los horarios y lugares específicos deberán consultarse en los canales oficiales de la marca.

La directora de Marketing de Coca-Cola Chile, Nathalie Schol, explicó que el objetivo es ampliar las oportunidades de participación en las actividades de fin de año.

“Hay algo especial en la Navidad que hace que la esperemos todo el año. Y cuando por fin llega, siempre queremos que dure un poquito más, que haya más oportunidades para reunirnos y compartir con quienes queremos”, señaló.

La ejecutiva agregó que, mediante la caravana y los encuentros especiales, buscan llevar la celebración a más lugares de Chile y generar nuevas instancias para compartir en familia.