La Paris Parade 2026 volverá a llenar de globos gigantes, personajes infantiles y carrozas las calles de Santiago este domingo 29 de noviembre, en una nueva edición del tradicional desfile navideño gratuito organizado por Paris. Con Disney como invitado especial por segundo año consecutivo, el evento reunirá a figuras de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars en un recorrido de tres kilómetros por la Alameda.

La celebración comenzará a las 11:00 horas y se extenderá desde Avenida Salvador hasta el sector de La Moneda, en pleno centro de Santiago. Bajo el lema “Imagina un mundo mejor”, la 15ª edición de Paris Parade ofrecerá un panorama familiar abierto a todo público, con personajes como Winnie the Pooh, Rayo McQueen, Mike Wazowski, Spider-Man y R2-D2.

Este año, el desfile también estará marcado por aniversarios de algunas de las historias más conocidas del entretenimiento infantil. Winnie the Pooh cumple 100 años desde la publicación de su primer libro, Cars celebra dos décadas de su estreno, Monsters, Inc. cumple 25 años y Star Wars se prepara para conmemorar su aniversario número 50 en 2027.

¿Cuándo y a qué hora es Paris Parade 2026 en Santiago?

La Paris Parade 2026 se realizará el domingo 29 de noviembre, a partir de las 11:00 horas, en la Alameda de Santiago. El recorrido oficial contempla tres kilómetros, desde Avenida Salvador hasta La Moneda.

Desde su creación, el desfile se ha transformado, según sus impulsores, en una de las celebraciones familiares más esperadas de fin de año. En su edición número 15, la actividad volverá a combinar globos gigantes, personajes del cine y entretención familiar, junto con una propuesta que busca destacar valores como la imaginación, la amistad y la convivencia.

La colaboración con Disney permitirá reunir en una misma jornada a figuras que han formado parte de la infancia de distintas generaciones, desde clásicos como Winnie the Pooh hasta personajes más recientes de Pixar y Marvel.

¿Qué personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars estarán en Paris Parade 2026?

Uno de los principales atractivos de Paris Parade 2026 será la participación de personajes de Disney, Pixar, Marvel y Star Wars, con globos gigantes que recorrerán el centro de Santiago.

La selección de este año estará especialmente marcada por cuatro aniversarios de historias que han acompañado a distintas generaciones.

Winnie the Pooh celebra sus 100 años

Winnie the Pooh será uno de los protagonistas de Paris Parade 2026, en el año en que se cumple un siglo de la publicación del libro original de A. A. Milne, editado en 1926.

El entrañable oso del Bosque de los Cien Acres ha protagonizado numerosas historias sobre la amistad, la imaginación y la vida cotidiana junto a personajes como Tigger, Piglet, Igor y Christopher Robin.

Su presencia en el desfile será parte de las celebraciones por los 100 años de uno de los personajes infantiles más reconocidos de Disney.

Rayo McQueen y los 20 años de Cars

Otro de los personajes confirmados es Rayo McQueen, protagonista de Cars, la película de Pixar estrenada en 2006 y que este año cumple dos décadas.

El famoso auto de carreras número 95 se convirtió en uno de los personajes más populares del estudio y dio origen a una franquicia que continuó con Cars 2, estrenada en 2011, y Cars 3, lanzada en 2017.

Su participación en Paris Parade 2026 permitirá recordar los 20 años de una de las sagas animadas de Pixar.

Mike Wazowski debuta con un globo gigante por los 25 años de Monsters, Inc.

Monsters, Inc. también tendrá un homenaje especial en Paris Parade 2026, con el debut de un globo gigante inspirado en Mike Wazowski.

La película de Pixar, estrenada en 2001, cumple 25 años y sigue siendo recordada por la historia de amistad entre Mike y James P. Sullivan, conocido como Sully.

El personaje verde de un solo ojo, reconocido por su humor, perseverancia y lealtad, será una de las novedades del desfile de este año.

R2-D2 vuelve a Paris Parade antes de los 50 años de Star Wars

Los fanáticos de Star Wars también tendrán un espacio en Paris Parade 2026 con el regreso de R2-D2, el icónico droide de la saga creada por George Lucas.

El personaje participará mediante un globo gigante, en la antesala de los 50 años del estreno de la primera película de Star Wars, aniversario que se cumplirá en mayo de 2027.

Su presencia permitirá reunir en el desfile a distintas generaciones de seguidores de una de las franquicias cinematográficas más reconocidas del mundo.

Spider-Man, Stitch, Olaf y Buzz Lightyear: otros personajes confirmados

Además de los protagonistas de los aniversarios, Paris Parade 2026 contará con otros personajes populares de Disney, Pixar y Marvel.

Entre los confirmados figuran Sebastián, el cangrejo de La Sirenita; Olaf, de Frozen; Stitch, de Lilo y Stitch; Buzz Lightyear, de Toy Story; y Spider-Man, de Marvel.

Los organizadores también anticiparon que se anunciará un nuevo personaje de Disney que se sumará al desfile.

Otra de las novedades será la incorporación, por primera vez, de una carroza inédita, cuyo contenido se mantiene como sorpresa.

Las películas y producciones relacionadas con estos personajes forman parte del catálogo de Disney+, plataforma que reúne títulos clásicos y nuevas historias de las distintas franquicias.