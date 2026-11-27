El pan de masa madre, el kimchi, la kombucha, los quesos artesanales y el chucrut tienen algo en común: son alimentos elaborados mediante procesos de fermentación que involucran microorganismos vivos. Este universo de sabores y preparaciones será el protagonista de Fermenta 2026, el primer festival dedicado exclusivamente a la cultura de la fermentación en Chile.

El evento se desarrollará los días 4, 5 y 6 de diciembre en el Piso 3 del Mercado Urbano Tobalaba (MUT), en Santiago. Con entrada liberada, la iniciativa reunirá a más de 20 proyectos locales y ofrecerá degustaciones, talleres prácticos, una barra de fermentos, música y un mercado donde los asistentes podrán adquirir productos directamente de sus elaboradores.

La relación entre fermentación y salud intestinal

Una de las participantes del encuentro será Trinidad Völker, nutricionista, fundadora de La Fermentista y colaboradora oficial del festival, quien abordará los beneficios de incorporar alimentos fermentados a la alimentación cotidiana y su relación con la microbiota intestinal.

Al respecto, Völker señala que “durante años hablamos de calorías y nutrientes aislados, pero hoy sabemos que también debemos hablar de microbiota. Mantenerla equilibrada puede favorecer una mejor respuesta del organismo frente a infecciones y contribuir al bienestar general. Esto se debe a que en la microbiota intestinal se encuentra más del 80% de nuestras defensas. Por eso es tan importante que hayamos podido organizar este festival”.

La Fermentista, marca fundada hace una década por la nutricionista integrativa, contará con un espacio propio en el festival, donde presentará distintas preparaciones elaboradas sin pasteurización ni aditivos. Entre ellas estarán su chucrut clásico púrpura, su kimchi “a la chilena” y sus beetroots fermentadas.

Además, Völker participará en el programa de conversaciones. El sábado 5 de diciembre compartirá escenario con el doctor en neurociencias Ismael Palacios para realizar la charla “Microbiota: el universo invisible que nos habita”, instancia que buscará explicar la relación entre los microorganismos intestinales, la alimentación y el bienestar.

Talleres, degustaciones y productores locales

La programación de Fermenta 2026 contempla actividades para acercar los procesos de fermentación al público y ampliar el conocimiento sobre esta práctica. Durante las tres jornadas, los asistentes podrán visitar los stands de más de 20 exponentes, participar en catas guiadas y aprender técnicas de fermentación desde cero mediante talleres abiertos.

Entre los proyectos participantes se encuentran EWU Ginger Beer, Kojico, Mom’s Kimchi, Pan Semilla, Sidra Señorita y Vermut Casanegra. También estarán presentes instituciones científicas, como el Instituto Milenio de Biología Integrativa.

Información del evento