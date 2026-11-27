Crujiente, acaramelada y ligada a los recuerdos de las vacaciones de verano de distintas generaciones de chilenos, la palmera de Algarrobo ha trascendido su condición de dulce playero para convertirse en un símbolo de la identidad gastronómica del litoral central.

Con el propósito de poner en valor esta preparación, se realizará este sábado 28 de noviembre la Fiesta Gastronómica Palmera de Algarrobo 2026, encuentro que reunirá gastronomía, música en vivo, cultura, emprendimientos y tradiciones locales, directamente sobre la arena de Playa Pejerrey.

La actividad, inicialmente programada para el 21 de noviembre, fue reprogramada de manera preventiva debido a las condiciones meteorológicas pronosticadas para el litoral central, con el objetivo de resguardar la seguridad de los asistentes, emprendedores y equipos de trabajo.

Grandes referentes de la cocina

Uno de los principales atractivos de la jornada será la participación de Yann Yvin, reconocido chef francés de trayectoria internacional y emblemático jurado de MasterChef Chile, junto a Álvaro Lois, destacado chef chileno y rostro televisivo, cuyo trabajo está vinculado a la promoción de los productos y tradiciones culinarias nacionales.

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A ellos se sumarán los chefs locales Mario Galdames y Felipe Varela, quienes representarán el talento gastronómico de la comuna en una instancia que busca visibilizar a sus exponentes y posicionar a Algarrobo como un destino turístico y culinario.

Música en vivo frente al mar

La programación artística estará encabezada por María Jimena Pereyra, primera ganadora de Rojo, fama contrafama, y Sodamanía Sinfónico, agrupación que interpretará los grandes éxitos de Soda Stereo junto a una orquesta de cámara integrada por siete músicos clásicos.

También se presentará Camalé, artista local que forma parte de la apuesta municipal por dar mayor visibilidad a los músicos algarrobinos. La conducción del evento estará a cargo del actor y animador Juan José Gurruchaga.

El patrimonio gastronómico como atractivo turístico

Más allá de celebrar uno de los productos más emblemáticos del balneario, la iniciativa busca fortalecer la economía local, reconocer el trabajo de los productores artesanales y diversificar la oferta turística de Algarrobo.

La tradicional palmera, cuya historia en la comuna se remonta a la década de 1940, constituye un ejemplo de cómo las preparaciones culinarias pueden convertirse en un elemento de identidad territorial y contribuir al desarrollo turístico más allá de la temporada estival.

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