Medio Oriente es un importante Hub de vuelos ¿Cómo mantienen las aerolíneas a los pasajeros seguros?

Medio Oriente es una región de intensa belleza y antiguos reinos. También ha soportado repetidamente períodos de inestabilidad geopolítica durante muchos siglos.

Hoy en día, persisten las tensiones geopolíticas, sociopolíticas y religiosas. El mundo está observando actualmente cómo las tensiones regionales de larga data llegan a su punto crìtico en el impactante y creciente conflicto entre Israel e Irán.

La industria aérea global tiene un interés especial en cómo se desarrollan tales tensiones. Este espacio aéreo es un corredor crucial que une Europa, Asia y África.

Medio Oriente es ahora el hogar de varias de las aerolíneas internacionales más grandes del mundo: Emirates, Qatar Airways y Etihad Airways. Las bases de origen de estas aerolíneas, Dubai, Doha y Abu Dabi, respectivamente, se han convertido en centros cruciales en la aviación internacional.

Mantener a los pasajeros seguros será la máxima prioridad de todas las aerolíneas. ¿Qué podría significar un conflicto creciente tanto para las aerolíneas como para el público viajero?

La seguridad es lo primero

La historia demuestra que la industria de las aerolíneas civiles y los conflictos militares no se mezclan. El 3 de julio de 1988, el USS Vincennes, un buque de guerra de la marina estadounidense, disparó dos misiles tierra-aire y derribó el vuelo 655 de Irán Air, un servicio internacional de pasajeros sobre el Golfo Pérsico.

Más recientemente, el 17 de julio de 2014, el vuelo MH17 de Malaysian Airlines fue derribado sobre el este de Ucrania mientras continuaba la batalla entre las fuerzas ucranianas y los separatistas prorrrusos.

Es comprensible que las aerolíneas globales sean muy reacias al riesgo cuando se trata de conflictos militares. La Organización de Aviación Civil Internacional requiere que las aerolíneas implementen y mantengan un Sistema de Gestión de Seguridad (SMS).

Una de las principales preocupaciones, conocida como “pilares”, del SMS es la “gestión de riesgos de seguridad”. Esto incluye los procesos para identificar los peligros, evaluar los riesgos e implementar estrategias de mitigación de riesgos.

Los departamentos de gestión de riesgos de las aerolíneas que transitan por la región de Medio Oriente habrán estado trabajando arduamente en estas estrategias.

Recalculación de la ruta

La evidencia más inmediata y obvia de que tales estrategias se están implementando son los cambios en el enrutamiento de la aeronave, ya sea cancelando o suspendiendo vuelos o haciendo cambios en los planes de vuelo. Esto es para garantizar que los aviones eviten el espacio aéreo donde están estallando los conflictos militares.

En el momento de escribir este artículo, un vistazo rápido al sitio web de seguimiento de vuelos Flightradar24 muestra el tráfico aéreo global que evita el espacio aéreo de Irán, Irak, Siria, Israel, Jordania, Palestina y Líbano. El espacio aéreo sobre Ucrania también carece de tráfico aéreo.

Sin embargo, el reenrutamiento crea sus propios desafíos. Condensar el camino del tráfico en áreas más pequeñas y congestionadas puede empujar los aviones hacia y sobre áreas que no están necesariamente equipadas para hacer frente a un aumento tan grande en el tráfico.

Tener más aviones en una cantidad menor de espacio aéreo seguro disponible crea desafíos para los servicios de control del tráfico aéreo y los pilotos que operan la aeronave.

Más tiempo y combustible

Evitar las áreas de conflicto es una de las formas más visibles de gestión de riesgos de las aerolíneas. Esto puede añadir tiempo a la duración de un vuelo planificado, lo que lleva a un mayor consumo de combustible y otros desafíos logísticos. Esto se sumará a los costos operativos de las aerolíneas.

No habrá ningún impacto en el costo de las entradas ya compradas. Pero si la inestabilidad en la región continúa, es posible que veamos aumentar los precios de los billetes de avión.

No es solo la evitación del espacio aéreo en la región lo que podría ejercer una presión al alza sobre el costo de los vuelos. Los aviones de línea de avión funcionan con combustible Jet-A1, producido a partir de petróleo.

Si Irán cierra el Estrecho de Ormuz, el “punto de estrangulación de tránsito petrolero más importante del mundo”, esto podría hacer que el costo del petróleo, y a su vez Jet-A1, aumente significativamente. El aumento de los costos de combustible se transferirá al pasajero que paga. Sin embargo, algunos expertos creen que tal movimiento es poco probable.

Un centro importante

Los principales centros de aviación de Oriente Medio proporcionan una mayor conectividad global, lo que permite a los pasajeros viajar sin problemas entre continentes.

El aumento de la inestabilidad regional tiene el potencial de interrumpir esta conectividad global. En caso de un conflicto prolongado, las aerolíneas que operan en la región y sus alrededores pueden encontrar que han aumentado los costos de los seguros. Tales costos eventualmente encontrarían su camino para transmitirse a los consumidores a través de precios de boletos más altos.

Confianza de los pasajeros

En todo el mundo, las aerolíneas y los gobiernos están emitiendo avisos y advertencias de viaje. La rea es que el público viajero se mantenga informado sobre los cambios en el estado del vuelo y los posibles retrasos.

Tales advertencias y avisos pueden conducir a una caída en la confianza de los pasajeros, lo que luego puede conducir a una caída en las reservas tanto dentro como desde la región.

Hasta el aumento de la inestabilidad en Oriente Medio, los números de tráfico de pasajeros de las aerolíneas a nivel mundial eran mayores que las cifras anteriores a la pandemia. Se había pronosticado un fuerte crecimiento en las próximas décadas.

Cualquier cosa que resulte en una caída de la confianza de los pasajeros podría afectar negativamente a estas cifras, lo que llevaría a una desaceleración del crecimiento y afectó la rentabilidad de las aerolíneas.

A pesar de los desastres de alto perfil, la aviación sigue siendo la forma de transporte más segura. A medida que las aerolíneas se enfrentan a estos desafíos, trabajarán constantemente para mantener los vuelos seguros y recuperar la confianza de los pasajeros en esta situación impredecible.

Natasha Heap, Program Director for the Bachelor of Aviation, University of Southern Queensland

Este artículo fue publicado originalmente en The Conversation. Lea el original.