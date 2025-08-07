Positivo balance de esta temporada de nieve gracias al adelantamiento de las vacaciones de invierno

Con la temporada de invierno en pleno desarrollo, Hoteleros de Chile dio a conocer los resultados de su encuesta sobre proyecciones de ocupación para el invierno 2025.

El sondeo, realizado entre el 14 y 23 de julio a un universo de 2.400 establecimientos, muestra que un 45% de los encuestados observa cifras similares a las del año pasado, mientras que un 16% espera un desempeño superior y un 37% proyecta una temporada con menor ocupación.

Entre los factores mencionados por los hoteleros destacan la estacionalidad, la escasez de nieve en algunas zonas y el aumento de los costos operacionales, principalmente por el alza en el valor de la energía.

Respecto al promedio de ocupación esperado, un 29% de los establecimientos anticipa ubicarse entre el 51% y el 70%; un 26% estima que no superará el 30%; y apenas un 11% proyecta superar el 90% de ocupación.

Turistas extranjeros y mercados emisores

En relación con la llegada de turistas internacionales, el 50% de los encuestados estima que entre el 1% y el 25% de sus huéspedes provendrán del extranjero. Brasil y Argentina lideran como los principales mercados emisores, seguidos por Estados Unidos y Europa.

Frente a estos resultados, el gremio hotelero insiste en la necesidad de fortalecer la promoción del turismo invernal en mercados estratégicos de la región, así como abordar desafíos estructurales como el alza de costos, la estacionalidad y el aumento de la inseguridad en destinos turísticos urbanos, especialmente en el casco histórico de Santiago.

Alberto Pirola, presidente de Hoteleros de Chile, señaló que “aunque esta temporada se proyecta similar a la anterior, lo que es positivo considerando que la de 2024 fue la mejor de la última década, la industria enfrenta importantes desafíos que deben abordarse junto a las autoridades y otros actores del sector para garantizar la sostenibilidad de los centros de montaña y de la hotelería, especialmente en un periodo clave para la actividad turística”.

Vacaciones de invierno extendidas

La decisión de adelantar las vacaciones escolares, que comenzaron el 23 de junio en gran parte del país, fue calificada como acertada por el sector, ya que permitió extender las semanas de alta demanda y mejorar las ventas en un mes que habitualmente muestra baja ocupación.

El escalonamiento de las vacaciones —con establecimientos que iniciaron el receso en junio y otros en julio— favoreció particularmente a los hoteles orientados al turismo familiar.

Pese a este efecto positivo, algunos establecimientos advirtieron una menor presencia de turistas brasileños en comparación con 2024, así como una baja anticipación en las reservas, debido al retraso del inicio de la temporada de esquí. A la fecha, el mes de agosto se proyecta con niveles de reserva inferiores a los del