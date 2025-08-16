La tecnología ha impulsado el exceso de turismo, ahora también podría ayudar a detener la marea

El turismo no siempre es bienvenido por las personas que realmente viven en los lugares que muchos de nosotros queremos visitar. Las grandes multitudes pueden traer beneficios económicos, pero también pueden poner precio a los lugareños y causar daños ambientales.

Algunos culpan a Airbnb. Otros culpan a los operadores de cruceros, a los “boomers” jubilados o a las crecientes clases medias de todo el mundo, con sus ingresos disponibles y apetito insaciable por los selfies.

Pero un elemento que a menudo se pasa por alto es el papel de la tecnología.

Históricamente, la nueva tecnología de transporte ha sido un gran impulsor de la industria del turismo. En el Reino Unido, por ejemplo, la expansión ferroviaria del siglo XIX introdujo el turismo de masas en ciudades costeras, como Bournemouth y Blackpool.

En la década de 1960, los viajes aéreos más baratos hicieron lo mismo para los destinos en el extranjero, con lugares como Mallorca y la Costa del Sol española siendo accesibles a hordas de nuevos visitantes.

Pero los nuevos modos de transporte ya no son el principal impulsor del turismo de masas. No hay nuevas formas inminentes de viajar por tierra, aire o mar que impulsen el cambio en la industria de la misma manera que lo hicieron los trenes y aviones.

Entender cómo la IA está cambiando a la sociedad

Ahora los efectos de la tecnología son más sutiles, a medida que el mundo en línea transforma la forma en que viajamos por el mundo real.

Internet ha desdibujado la distinción entre residentes y turistas. El aumento del trabajo desde casa, que en sí mismo es posible gracias a Internet, significa que algunas personas pueden vivir donde les gusta jugar, en lugar de priorizar la proximidad a la oficina o a los trenes de cercanías.

Luego están los “nómadas digitales” que adoptan la idea del trabajo remoto en la medida en que pueden vivir en cualquier parte del mundo con una conexión a Internet decente.

El auge de las redes sociales también ha tenido un gran impacto en el turismo, difundiendo historias e imágenes sobre atracciones previamente poco conocidas. Algunos vídeos virales pueden convertir rápidamente los tranquilos remansos en puntos de acceso de viaje.

Solo pregunte a los residentes de la otrora acálita estación de esquí italiana de Roccaraso, que se sintió abrumada por una oleada de visitantes en enero de 2025 gracias a algunos vídeos de Tiktok de la influencer italiana de las redes sociales Rita De Crescenzo.

El mundo en línea también ha cerrado una brecha que existía anteriormente entre los destinos turísticos y sus clientes lejanos. Antes de Internet, la industria turística global dependía de las agencias de viajes y los medios impresos. Ahora, cada hotel o resort está a un clic de distancia, con plataformas como Airbnb (que acogió 5 millones de propiedades de alquiler en 2024) transformando el sector.

Los efectos de la inteligencia artificial en el turismo son menos seguros. Pero tal vez podría ser parte de una solución.

¿Vacaciones virtuales?

La IA podría usarse para ayudar a crear experiencias turísticas personalizadas y personales en lugares que realmente necesitan turistas, reduciendo así el daño causado a lugares superpoblados o ecosistemas frágiles. La industria de los viajes también podría usarlo para hacer predicciones más precisas sobre los patrones de viaje, ayudando a lugares como Barcelona y Venecia a administrar su número de visitantes.

La realidad virtual mejorada por la IA también tiene el potencial de permitir que las personas tengan experiencias de destinos turísticos desde lejos, con investigaciones que sugieren que las “vacaciones virtuales” podrían cambiar drásticamente el sector turístico.

Después de todo, muchos de nosotros hemos cambiado otras experiencias de la vida real, como ir de compras y reuniones de trabajo, por algo que hacemos a través de una pantalla. Incluso hay evidencia de una preferencia emergente por practicar deportes en línea sobre las versiones de la vida real.

Pero, ¿podría el turismo virtual volverse tan atractivo que reduzca significativamente lo real? ¿Los turistas realmente se conformarán con ver una versión virtual de una maravilla artística o natural, en lugar de hacer cola durante horas para experimentarla como parte de una multitud?

Se hicieron preguntas similares cuando la televisión en color se desarrolló en la década de 1960. Por ejemplo, ¿la vívida representación de la vida silvestre en las reservas de caza africanas reduciría la necesidad de que los turistas viajen allí? ¿Quién se molestaría con el gasto y el esfuerzo de ir a Kenia o Botswana, cuando se les podría ver de cerca desde la comodidad de un sofá?

Sin embargo, el resultado fue exactamente lo contrario. Hay evidencia de que los programas de vida silvestre en realidad han estimulado la demanda de ver lo real. Del mismo modo, las películas y programas de televisión populares amientados en lugares hermosos hacen que la gente quiera visitarlos, con anticipación y expectativa agregando valor a la experiencia turística final.

Por lo tanto, si bien podemos estar bastante seguros de que la IA afectará al turismo, como lo hará con todas las industrias, aún no sabemos si su impacto general será reducir la presión en los lugares más populares del mundo, o estimular aún más la demanda.

Y puede que no sea la tecnología la que tenga la última obra: las preocupaciones sobre el cambio climático y las presiones económicas pueden influir primero en los patrones de viaje globales. Pero una cosa es segura: el sobreturismo aún no ha terminado.