Travel Sale 2025: las ofertas que harán despegar los viajes para el segundo semestre del año

Este lunes comenzó una nueva edición del Travel Sale 2025, el evento online que reúne a 35 marcas de turismo con descuentos de hasta 55% en vuelos, hoteles, paquetes y actividades. Organizado por la Cámara de Comercio de Santiago (CCS), la Asociación Chilena de Empresas de Turismo (Achet) y Fedetur, la cita estará activa hasta el 27 de agosto y promete ser el mejor momento del año para planificar escapadas, vacaciones familiares o ese gran viaje postergado.

El contexto no puede ser más oportuno: a menos de un mes de las Fiestas Patrias, y con la posibilidad de asegurar ya el verano 2026, las aerolíneas y agencias despliegan sus mejores cartas.

Caribe, Europa y los viajes temáticos

Entre las agencias, Cocha lidera con descuentos que parecen pensados para cada tipo de viajero. El Caribe vuelve a encabezar las preferencias con Punta Cana, Cancún, Curazao y Aruba, donde los paquetes superan los $120.000 de rebaja. Colombia también asoma fuerte, con promociones especiales para San Andrés y Cartagena, mientras que Europa mantiene su encanto con vuelos rebajados a España, Italia, París y Grecia, y Londres como la gran sorpresa gracias a nuevas alianzas con British Airways.

Pero no todo es sol y playa: este Travel Sale también trae espacio para los viajes con identidad, desde convenciones geek en Japón y Corea —con descuentos de $100.000 en vuelos— hasta escapadas gastronómicas o de bienestar. “El evento está diseñado para distintos momentos del calendario turístico: las escapadas de temporada baja, los últimos cupos para Fiestas Patrias y la compra anticipada de verano y primavera europea”, explica Daiana Mediña, Head de Branding & PR de Cocha.

Las aerolíneas también se suman

En el caso de SKY Airline, la propuesta es clara: precios bajos para quienes sueñan con viajar más y gastar menos. Sus vuelos nacionales parten en $17.690 por tramo, mientras que destinos como Mendoza se ofrecen desde $35.000 y Buenos Aires desde $62.000, tasas incluidas. Quienes miren más lejos podrán encontrar pasajes ida y vuelta a Miami por $456.000 y a Cancún o Punta Cana por $488.000 con equipaje incluido.

Latam, en tanto, ofrece hasta un 50% de descuento en vuelos internacionales y 66% en rutas nacionales. A eso se suma la posibilidad de combinar dinero y millas para canjear hoteles con hasta 60% de rebaja y participar en el sorteo de 40 premios de 100.000 millas Latam Pass, una jugada que celebra los 40 años de su programa de fidelidad.

Seguridad y planificación

En paralelo, la Asociación Gremial de Marcas del Retail (MDR) recuerda que este tipo de eventos son también una oportunidad para reforzar la confianza en el comercio digital. “Para que sigan siendo un canal sólido de crecimiento, es fundamental que tanto compradores como vendedores operen en un ecosistema seguro y justo”, señaló Gonzalo Errázuriz, gerente general de MDR.

Las recomendaciones van desde verificar siempre que el sitio tenga conexión segura (https), hasta desconfiar de descuentos excesivos y preferir métodos de pago oficiales que cuenten con respaldo antifraude.

Más allá de las cifras, el Travel Sale 2025 refleja que para muchos chilenos, viajar ya no es solo turismo, sino también una manera de reconectar, desconectarse y cumplir sueños postergados.