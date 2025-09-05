La pequeña y paradisíaca isla del Caribe a la que la IA le está haciendo ganar millones

En la década de 1980, cuando internet aún estaba en sus inicios, cada país recibía sus propias direcciones web únicas para navegar por este naciente mundo digital, por ejemplo .us para EE.UU. o .uk para Reino Unido .

Con el tiempo, casi todos los países y territorios tenían un dominio basado en su nombre en inglés o en su propio idioma. Esto incluía la pequeña isla caribeña de Anguila, que adoptó la dirección .ai.

Sin que Anguila lo supiera en ese momento, esto se convertiría en un futuro premio gordo.

Con el auge continuo de la inteligencia artificial (IA en español pero AI en inglés), cada vez más empresas e individuos le pagan a Anguila, un territorio británico de ultramar, para registrar nuevos sitios web con la etiqueta .ai.

Personas como el jefe de tecnología estadounidense Dharmesh Shah, quien a principios de este año gastó unos US$700.000 en la dirección you.ai.

En declaraciones a la BBC, Shah dice que lo compró porque tenía “una idea para un producto de inteligencia artificial que le permitiría a las personas crear versiones digitales de sí mismas que pudieran realizar tareas específicas en su nombre”.

El número de sitios web .ai ha aumentado más de diez veces en los últimos cinco años y se ha duplicado solo en los últimos 12 meses, según un sitio web que rastrea los registros de nombres de dominio.

El desafío para Anguila, que tiene una población de apenas 16.000 habitantes, es cómo aprovechar esta lucrativa ración de suerte y convertirla en una fuente de ingresos sostenible y a largo plazo. A prueba de huracanes Al igual que otras pequeñas islas del Caribe, la economía de Anguila se basa en el turismo. Recientemente atrajo a visitantes del mercado de viajes de lujo, especialmente de Estados Unidos. El departamento de Estadísticas de Anguila dice que hubo un número récord de visitantes a la isla el año pasado, con 111.639 personas ingresando a sus costas. Sin embargo, el sector turístico de Anguila es vulnerable a los daños causados ​​por los huracanes cada otoño. Situada al noreste del arco insular caribeño, Anguila se encuentra justo dentro del cinturón de huracanes del Atlántico Norte. Por lo tanto, obtener mayores ingresos mediante la venta de direcciones de sitios web desempeña un papel importante en la diversificación de la economía de la isla y la hace más resiliente ante los daños financieros que puedan ocasionar las tormentas. Esto es algo que el Fondo Monetario Internacional (FMI) señaló en un informe reciente sobre Anguila. En su borrador del presupuesto para 2025, el gobierno de Anguila afirma que en 2024 obtuvo 105,5 millones de dólares del Caribe Oriental (US$39 millones) por la venta de nombres de dominio. Esto representó casi una cuarta parte (23%) de sus ingresos totales del año pasado. El turismo representa aproximadamente el 37%, según el FMI. El gobierno de Anguila espera que sus ingresos por dominios .ai aumenten aún más, hasta alcanzar los 132 millones de dólares del Caribe Oriental este año y los $138 millones en 2026. Esto ocurre cuando ya existen más de 850.000 dominios .ai, frente a menos de 50.000 en 2020. .ai para el crecimiento

Como territorio británico de ultramar, Anguila está bajo la soberanía de Reino Unido, pero con un alto nivel de autonomía.

Reino Unido tiene una influencia significativa en la defensa y seguridad de la isla y ha brindado asistencia financiera en tiempos de crisis.

Tras los graves daños que el huracán Irma causó en 2017, el gobierno de Londres le otorgó más de US$80 millones a Anguila durante cinco años para ayudar a cubrir los gastos de reparación.

El Ministerio de Asuntos Exteriores, Commonwealth y Desarrollo de Reino Unido le dijo a la BBC que acogía con satisfacción los esfuerzos de la isla “para encontrar formas innovadoras de generar crecimiento económico”, ya que ayuda a “contribuir a la autosuficiencia financiera de Anguila”.

Para gestionar sus crecientes ingresos por nombres de dominio, en octubre de 2024 Anguila firmó un acuerdo de cinco años con una empresa tecnológica estadounidense llamada Identity Digital, que se especializa en registros de nombres de dominio de internet.

A principios de este año, Identity Digital anunció el traslado del alojamiento de todos sus dominios .ai desde servidores en Anguila a su propia red global de servidores.