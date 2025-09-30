Dubrovnik, la ciudad que prefiere perder dinero antes que ser “destruida” por el turismo masivo

Según Frankovic, los números no superaron los 10.500 este año, en gran parte gracias a la llegada de una menor cantidad de cruceros.

Próximos cambios

El próximo año, los visitantes tendrán que reservar franjas horarias para visitar las murallas de la ciudad y los museos a través del Pase, que utiliza un sistema de semáforos para mostrar los horarios más concurridos y tranquilos.

Otros cambios previstos en la experiencia turística incluyen acabar con el ruido que hacen las maletas con ruedas sobre los adoquines de la ciudad con un servicio de entrega de equipaje de bajo costo.

También hay nuevas reglas e impuestos en torno a los alquileres a corto plazo, que harán que sea menos deseable para la gente del lugar alquilar sus apartamentos. Ello podría hacer que aumenten los precios de los hoteles.

Quizás lo menos convencional de todo sea que la ciudad está comprando edificios en el casco antiguo para alquilarlos a familias jóvenes y ha establecido una escuela en un antiguo palacio.

Junto con la nueva legislación de alquiler de viviendas, el objetivo es reubicar a los residentes y devolverle la vida a una ciudad vaciada por el turismo, revirtiendo lo que se ha descrito como la “ Disneyficación ” de Dubrovnik.

“Esto es muy importante a largo plazo”, dice Frankovic. “Estratégicamente, ganaremos más y más hogares dentro de las murallas de la ciudad. Esta es la principal forma en que podemos traer a la gente de vuelta a la ciudad vieja”.

Las críticas a la regulación

Sin embargo, no todo el mundo es optimista sobre los cambios. El cuidador de la escuela Marc van Bloemen, quien alquila apartamentos en su casa a los turistas, siente que las medidas no han ido lo suficientemente lejos.

Por ese motivo, participó de una protesta local contra el turismo a principios de año reclamando que se escucharan las opiniones de los ciudadanos.

“La ciudad vieja es un cajero automático”, dice. “Están convirtiendo esta ciudad en un parque temático, y las personas que intentan vivir aquí sienten que estorban”.

Cree que la idea de los horarios con entrada limitada no hace otra cosa que atraer a más gente a la ciudad, en lugar de gestionar el flujo, y que los problemas a largo plazo no se están considerando. “

“Nos mudamos aquí en 1972 pero ahora no lo haríamos”, agregó.

Marko Milos, propietario de la compañía turística Dubrovnik Local Guides y residente de la antigua ciudad, lo ve de manera diferente. “En mi opinión, es mucho mejor de lo que solía ser”, dice.

“A veces es agitado y está sobrepoblado, pero en comparación con 2017 y 2018, como guías locales, hemos encontrado que ha mejorado. Vivo dentro de las murallas de la ciudad con 1.000 personas”, dice Milos.