Qué es el turismo musical y por qué está revolucionando la industria de los viajes

El turismo musical se define como aquella modalidad de viaje en la que la motivación principal del turista es la música, ya sea asistir a un concierto, visitar un lugar emblemático o sumergirse en la cultura sonora de un destino. Más allá de simplemente escuchar una canción, estos viajeros buscan vivir la música en su origen, interactuar con la comunidad local y, en muchos casos, extender su estadía para explorar el entorno donde se desarrolla el espectáculo.

El desarrollo de esta forma de turismo tiene varias vertientes:

Festivales y conciertos : Eventos que movilizan a miles de personas que, además del show, consumen alojamiento, gastronomía y experiencias en el destino.

Ciudades con identidad musical : Destinos que han construido su marca alrededor de un género o artista emblemático —por ejemplo, Liverpool (The Beatles), Nashville (country) o Nueva Orleans (jazz) cuentan con un flujo constante de visitantes motivados por la música.

Turismo de patrimonio y experiencia sonora: Visitas a estudios de grabación, museos musicales, rutas de artistas o barrios que albergan escenas musicales emergentes, reforzando la sensación de pertenencia y autenticidad.

En conjunto, el turismo musical representa una forma de turismo cultural con impacto económico y social. Estudios sugieren que los turistas musicales no solo asisten al evento, sino que “se quedan más, gastan en medios locales y regresan como visitantes recurrentes”

Ejemplos globales que destacan

Nueva Orleans, EE.UU. : Más de 130 festivales al año y numerosos recorridos ligados a la historia del jazz. Esta ciudad personifica el turismo musical ligado a patrimonio y género musical.

Liverpool, Reino Unido : Ciudad natal de los Beatles. Visitas a The Cavern Club, rutas temáticas y la cultura pop han convertido la ciudad en un imán para los fans de la música.

Festivales globales: Grandes eventos como Glastonbury o Tomorrowland movilizan audiencias mundiales y transforman por unos días su entorno en destinos turísticos masivos.

La residencia de Bad Bunny en San Juan durante 2025 se convirtió en un fenómeno de turismo: generó un aumento del 10 % en reservas hoteleras, un 42 % de crecimiento en alquileres de corta estancia y flujos de viaje internacionales hacia la isla. Visitantes de más de 1.300 ciudades y 108 países acudieron para vivir la experiencia. Este tipo de turismo musical demuestra que un artista puede transformar temporalmente todo un destino turístico, más allá del concierto.

Otro ejemplo se dio en América Latina, la gira de Taylor Swift generó movimientos importantes. En Argentina, por ejemplo, se esperaba que decenas de miles de fanáticas chilenas viajaran al país vecino para asistir a sus conciertos en noviembre. Este fenómeno evidencia que la música moviliza no solo localmente, sino también internacionalmente, y que el turismo musical en Latinoamérica no está limitado a festivales, sino también a giras de artistas globales.

¿Por qué importa para destinos y comunidades locales?

El turismo musical ofrece una combinación poderosa: turismo + identidad cultural. Los destinos que saben aprovecharlo logran:

Diferenciarse en un mercado competitivo : Una ciudad que promueve su legado musical, por ejemplo, puede atraer un perfil de visitante más comprometido y de mayor gasto.

Impulsar economías locales : Hospedaje, gastronomía, transporte y experiencias derivadas del evento generan un impacto significativo. Un estudio apunta que muchos destinos están utilizando regularmente la música como estrategia de atracción turística.

Fortalecer la marca ciudad o región: Al presentarse como un hub musical, se incrementa el valor del destino más allá del evento puntual.

Sin embargo, esta forma de turismo también enfrenta desafíos. La conservación del patrimonio musical, el equilibrio entre visitantes y comunidad local, y la gestión del impacto turístico son fundamentales. Un análisis reciente advierte que el auge del turismo puede hasta amenazar espacios culturales cuando la infraestructura turística absorbe los escenarios musicales originales.

El turismo musical no es solo una moda pasajera sino un segmento en crecimiento que conecta arte, viaje, identidad y economía. Desde los micrófonos de un festival hasta las calles de una ciudad patrimonio musical, el viajero que busca ritmo desea mucho más que un show: peregrina en torno a una experiencia sonora rica y transformadora. Los destinos que reconozcan y gestionen este fenómeno con visión podrán cosechar visitantes, historias y desarrollo.