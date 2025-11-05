Lo que no se ve de Xinjiang, la impresionante región de China visitada por 300 millones de turistas

Pero a Sun no le preocupó eso: “Hay una fuerte presencia policial, pero eso no significa que sea un gran problema”.

No todos los turistas están convencidos de que lo que ven sea el “verdadero” Xinjiang.

La singapurense Thenmoli Silvadorie, que visitó la provincia con amigos en mayo durante 10 días, comenta: “Tenía mucha curiosidad por la cultura uigur y quería ver lo diferentes que podrían ser las cosas allí. Pero nos decepcionó bastante”.

Ella y sus amigas llevaban hiyab y, según cuenta, algunos vendedores de comida uigures se les acercaron diciendo que las envidiaban porque “podían llevar hiyab libremente”, pero señala que no podían tener conversaciones profundas con ellos.

Tampoco les permitieron visitar la mayoría de las mezquitas locales.

La cultura uigur

Aun así, el atractivo para los visitantes extranjeros es fuerte.

China en sí es un destino enormemente popular y Xinjiang se ha consolidado como una opción “intacta”, menos comercializada.

Un número creciente de extranjeros se acerca a Xinjiang con la mente abierta y un deseo genuino de ver y evaluar la verdad por sí mismos, según publicó en mayo el periódico estatal chino Global Times .

El partido también se ha apresurado a promover contenido sobre Xinjiang de influencers extranjeros que coincide con la narrativa oficial.

Entre ellos se encuentra el vlogger alemán Ken Abroad, quien en uno de sus videos afirmó haber visto “más mezquitas [en Xinjiang] que en Estados Unidos o en cualquier país de Europa”.

Pero otros tienen una visión diferente.

El escritor Josh Summers, que vivió en Xinjiang en la década de 2010, declaró a la BBC que el casco antiguo de Kasgar fue “completamente demolido, rediseñado y reconstruido de una manera que no refleja en absoluto la cultura uigur”.

Según un informe de Human Rights Watch de 2024, cientos de aldeas en Xinjiang vieron cambiados sus nombres —relacionados con la religión, la historia o la cultura de los uigures— entre 2009 y 2023.

La organización también ha acusado a las autoridades de cerrar, destruir y reconvertir mezquitas en Xinjiang y en toda China para restringir la práctica del islam.

Otras organizaciones internacionales, incluida la ONU, también han documentado graves violaciones de derechos humanos.

Reportajes de la BBC de 2021 y 2022 hallaron pruebas que respaldan la existencia de campos de detención, así como denuncias de abusos sexuales y esterilizaciones forzadas.

Un cambio de imagen

Dentro del país, el Partido Comunista ha estado transformando la imagen de lo que antes se consideraba una provincia conflictiva para atraer a más turistas nacionales.

Cuando Anna fue por segunda vez, lo hizo con su madre, quien estaba ansiosa por visitar la región tras ver una serie dramática ambientada en la montañosa prefectura de Altái, al norte del país.

La serie, titulada “Hacia la maravilla”, fue financiada por el gobierno y promocionada en los medios estatales.

Altái cuenta con numerosos admiradores en internet en China.

“¿Quién iba a imaginar que me encontraría en el paraíso de Altái? En el lago Kanas, por fin comprendí lo que significa estar en el paraíso. Este es un lugar donde el romanticismo de las montañas, los ríos, los lagos y el mar se entrelazan en un solo paisaje”, se lee en un comentario en la red social RedNote.

Otro dice: “Al amanecer, observo desde la casa de huéspedes cómo el ganado pasta en los campos. Los bosques de abedules dorados resplandecen bajo el sol, e incluso el aire parece envuelto en una dulzura exquisita: esa belleza intacta es el Altái que siempre he anhelado”.

Las agencias de viajes describen la región como “exótica” y “misteriosa”.

Ofrece una “fusión mágica de naturaleza y cultura que no encontrarás en ningún otro lugar de China”, según la agencia The Wandering Lens.

Los precios de estos tours varían. Un viaje de 10 días puede costar entre US$1.500 y US$2.500, sin incluir los vuelos.

Un itinerario típico por el norte incluiría el Parque Nacional de Kanas, con excursiones a lagos alpinos y la popular playa de los cinco colores, y una visita a una aldea uigur donde se puede pasear en carruaje y compartir tiempo con una familia uigur.

La aventura se intensifica en el sur, donde los viajes suelen incluir recorridos por el desierto, excursiones a diversos lagos y una visita a Kasgar, una ciudad de la Ruta de la Seda con 2000 años de antigüedad.

Los visitantes comparten sus itinerarios en internet, con mapas de rutas codificados por colores y fotos de delicias uigures, como el estofado picante, el pollo asado, las brochetas de cordero a la parrilla y el vino de leche de yegua.

Algunos incluso mencionan espectáculos de varias horas que recrean el esplendor de la Ruta de la Seda.

“Uigures como atracciones turísticas”

Si buscas Xinjiang en las redes sociales RedNote y Weibo, como es de esperar, encontrarás publicaciones que elogian su belleza y su arquitectura emblemática.

No se menciona nada sobre las acusaciones que contrastan con este atractivo idílico.

En esta época del año, las redes sociales chinas están inundadas de fotografías de los bosques de álamos de Xinjiang bañados por el resplandor ámbar del otoño.

El Partido Comunista está “vendiendo su propia versión de la cultura uigur al presentar a los uigures como atracciones turísticas”, afirma Irade Kashgary, uigur-estadounidense que abandonó la región en 1998.

“Le están diciendo al mundo que no somos más que gente colorida y bailarina que luce bien en las redes sociales”, añade.

Al ver cómo su ciudad natal gana popularidad al otro lado del Pacífico, la activista uigur Kashgary insta a los turistas a “reconocer los graves problemas” de Xinjiang.

“No me corresponde decirles a las personas que no visiten Xinjiang, pero deben comprender que lo que ven allí es una versión idealizada de la realidad”, declara.