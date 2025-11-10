Kissimmee: el secreto mejor guardado de Florida cerca de los parques de Orlando

Ubicada en el corazón de Florida central, Kissimmee se ha consolidado como un destino de primer nivel para turistas que buscan tanto diversión en parques temáticos como estadías amplias en casas de vacaciones. Su cercanía a los grandes centros de entretenimiento de Orlando, junto con una oferta de alojamiento versátil y actividades al aire libre, la convierten en una experiencia integral para viajes en familia, pareja o amigos.

Kissimmee se encuentra en el condado de Osceola, Florida, a pocos kilómetros de los complejos más conocidos del mundo como Walt Disney World Resort, Universal Orlando Resort y LEGOLAND Florida Resort. Esta ubicación privilegiada permite a los visitantes alojarse a las afueras de Orlando, con fácil acceso: el Aeropuerto Internacional de Orlando (S M A R T) se encuentra aproximadamente a 25 minutos en auto.

Además, Kissimmee se autodenomina la “Vacation Home Capital of the World” gracias a gran oferta de casas para alquiler vacacional, que varían desde lujosas villas con piscina privada hasta hoteles más económicos y funcionales. Esta diversidad permite acomodar tanto grandes grupos familiares como viajeros que desean comodidad y espacio extra durante sus estancias en Florida.

Más allá de los parques

Para los que buscan una experiencia distinta a los mega parques, el área de Old Town Kissimmee ofrece lo que se describe como “la diversión estadounidense clásica”. Este complejo al aire libre reúne más de 70 tiendas especializadas, restaurantes, bares y atracciones como rueda de la fortuna, casas embrujadas y centros de entretenimiento para la familia.

Un paseo por Old Town es también una inmersión en ambiente tipo “pueblo de Florida de antaño”, ideal para quienes prefieren un plan más relajado o nocturno fuera de los circuitos de parque.

Aventura entre lagos

Kissimmee también invita a alejarse del asfalto y conectar con la naturaleza. El área de conservación del Lake Lizzie Conservation Area, situada al este de la ciudad, ofrece rutas para caminar, montar a caballo y observar fauna silvestre como ciervos de cola blanca, tortugas terrestres o águilas calvas.

Para los amantes del deporte y el paisaje, la zona cuenta con reconocidos campos de golf y mini-golf temáticos. Por ejemplo, el Mighty Jungle Golf es uno de los favoritos, con escenarios diseñados y catalogado como “Mejor mini-golf” por medios locales.

¿Por qué Kissimmee es ideal para viajeros desde Chile?

Para los viajeros que planifican una visita a Florida, Kissimmee tiene varios atractivos diferenciadores:

Acceso directo a parques temáticos de fama mundial : estar cerca de Orlando permite combinar estadía en casas amplias con visita a parques, sin cambiar de destino cada día.

Alojamiento versátil y en comunidad : las casas vacacionales permiten viajar en grupo, con cocina, piscina privada y espacio, lo que puede resultar más conveniente y económico que varios cuartos de hotel.

Planes alternativos para días sin parque: si se decide tomar un día libre de las multitudes de los parques, Kissimmee ofrece opciones de paseo, naturaleza y entretenimiento local.

Kissimmee se perfila como un destino completo para quienes buscan combinar la magia de los parques temáticos con comodidad de alojamiento, naturaleza y entretenimiento local. Su cercanía a Orlando, la etiqueta de “Capital mundial de las casas de vacaciones” y una oferta amplia de planes alternativos la convierten en una excelente base para una escapada familiar, de amigos o de pareja en Florida.