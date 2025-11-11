Desafío Gira de Estudio: concurso premia el reciclaje con un viaje soñado

Comenzó la tercera versión del Desafío Gira de Estudio 2025, iniciativa del programa Gira de Estudio de Sernatur, que invita a todos los establecimientos educacionales con subvención estatal a participar por un viaje de estudio con todo incluido, premiando la mejor campaña de reciclaje del país.

Los estudiantes tienen plazo hasta el 15 de diciembre para diseñar una campaña de recolección de latas y hojalatasque motive a su comunidad a colaborar, poniendo a prueba su creatividad, organización y trabajo en equipo.

El grupo que logre recolectar la mayor cantidad de residuos y documente el proceso en un video creativo, será el ganador de una gira de estudio para 40 personas (37 estudiantes y 3 acompañantes), con todos los servicios incluidos —traslados, alojamiento, alimentación, guía y asistencia médica—, equivalente a un premio de 10 millones de pesos.

El concurso cuenta con el apoyo de la empresa de reciclaje ReSimple, que habilitará tres puntos limpios de entrega en fechas distintas para recibir el material recolectado. Las fechas y lugares serán informados a través de las redes sociales del programa. El primer punto se realizó el 7 de noviembre, pero aún estás a tiempo de participar.

El director nacional de Sernatur, Cristóbal Benítez, hizo un llamado a los colegios de todo el país. “Es una tremenda oportunidad para ganar un viaje de estudio dentro de Chile, promoviendo entre los más jóvenes el turismo sostenible y el cuidado de nuestros destinos. Invitamos a los estudiantes a organizarse, participar y diseñar la mejor campaña de reciclaje en sus establecimientos”, señaló.

Cómo participar

Formar un equipo: Reúne un grupo de 37 alumnos, junto a un docente o funcionario del colegio. Diseñar la campaña: Crea una campaña que incentive a tu comunidad a recolectar latas y hojalatas. Recolectar y entregar: Junta la mayor cantidad posible y entrégala en los puntos limpios de ReSimple, informados en www.giradeestudio.cl/desafiogiradeestudio. Registrar en video: Documenta el proceso en un video de máximo 2 minutos, publícalo en Instagram con el hashtag #DesafíoGiradeEstudio2025 y etiqueta la cuenta @giradeestudiosernatur. Inscribirse: Completa el formulario disponible en el sitio web, incluyendo el enlace de la publicación y los datos del representante del equipo y del colegio.

Hasta el 15 de diciembre se mantendrán las tres fechas de entrega en los puntos limpios habilitados por ReSimple, cuyos detalles se comunicarán oportunamente a través de las redes oficiales del programa Gira de Estudio de Sernatur.