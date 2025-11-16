El auge del turismo aventura en La Araucanía: Pucón consolida su liderazgo internacional

La Araucanía vive un auge sin precedentes en el turismo aventura, con Pucón consolidándose como un destino de proyección internacional. Naturaleza, gastronomía y bienestar familiar se entrelazan en una propuesta que cautiva a viajeros de todo el mundo.

Durante la última década, el mapa turístico de la región ha cambiado profundamente. Pucón y Caburgua, antaño sinónimo de veraneos junto al lago, hoy encarnan la esencia del turismo aventura en Chile. Ascensos al volcán Villarrica, rafting en el río Trancura, canopy sobre bosques nativos y senderos que recorren rutas ancestrales son solo algunas de las experiencias que redefinen la identidad del sur del país.

“De ser un destino veraniego centrado en lagos y playas, pasamos a posicionarnos como epicentro del turismo aventura en Chile, con un ecosistema sólido de operadores certificados, rutas seguras y experiencias para todo nivel. Hoy, el visitante busca vivir la naturaleza, no solo observarla”, dice Cristián Yévenes, director de Mirador Los Volcanes.

Este cambio responde a un proceso sostenido de profesionalización y desarrollo. La inversión en seguridad, la formalización de los operadores y la integración de la sostenibilidad como eje transversal han potenciado el reconocimiento de la región. En 2025, La Araucanía fue sede de la Cumbre Internacional de Turismo de Aventura y Naturaleza, y Pucón volvió a ser nominada a los World Travel Awards como “Mejor Destino Regional de Turismo Aventura”.

“Esto ratifica nuestro liderazgo en la industria turística, centrada principalmente en nuestra oferta de turismo aventura, ya que contamos con más de 750 empresas turísticas formales. Tenemos enormes atractivos con parques nacionales, volcanes, lagos, ríos y bosques, lo que permite realizar 21 de las 24 actividades que están normadas o reguladas por la Ley de Turismo en Chile”, afirma la encargada de Turismo de la Municipalidad de Pucón, Camila Silva.

A ello se suma un entorno único. “En un radio de 30 kilómetros puedes realizar trekking, rafting, canopy, mountain bike, esquí, kayak o simplemente contemplar la magia del volcán Villarrica. Su geografía privilegiada, su gente preparada y una infraestructura turística madura hacen que Pucón sea sinónimo de aventura segura, tanto para deportistas como para familias”, agrega Yévenes.

Turismo familiar y conexión con la naturaleza

El auge del turismo aventura ha ido de la mano con el crecimiento del turismo familiar activo. En Pucón, las actividades al aire libre no se limitan a los más aventureros: también están pensadas para quienes buscan disfrutar la naturaleza en calma y compartir experiencias en familia.

Caminatas por el Parque Huerquehue, el Parque Villarrica o la Reserva El Cañi, paseos en kayak por el lago Caburgua, canopy, termas y ciclovías permiten conectarse con el entorno sin necesidad de experiencia previa. Estas experiencias fomentan la conexión intergeneracional y consolidan a Pucón y Caburgua como capital natural del turismo familiar activo.

Esta visión se alinea con una tendencia global: los viajes con propósito. Experiencias auténticas, sostenibles y seguras, donde cada miembro de la familia encuentra su propio ritmo de aventura. “El visitante de hoy valora más que nunca la combinación de aventura matinal y relax vespertino. Buscan alojamientos que integren naturaleza y bienestar, y en eso Pucón tiene una ventaja incomparable”, comenta nuevamente Cristián Yévenes.

Identidad, sabor y futuro sostenible

Más allá de la adrenalina, Pucón se ha transformado en un destino integral. Su gastronomía, inspirada en los productos locales y las tradiciones mapuche, complementa la experiencia natural. Trucha y salmón del sur, cordero, frutos silvestres, merkén y piñones dan vida a una identidad culinaria que los visitantes “no solo viven, sino que saborean”.

La consolidación del destino también se apoya en una infraestructura turística de alto nivel. Mirador Los Volcanes es un ejemplo de ello: una propuesta de hospitalidad que fusiona naturaleza, descanso y cercanía humana. “Más que alojamiento, ofrecemos una experiencia inmersiva”, afirma Yévenes. “Nuestras cabañas rodeadas de bosque, las piscinas temperadas y las terrazas con vista al volcán son el escenario perfecto para el descanso post-aventura. Pero lo que más valoran los huéspedes es la calidez y la orientación personalizada: hacemos que cada visita sea una vivencia auténtica”, agrega.

El gran desafío para Pucón es sostener este crecimiento sin perder su esencia. La expansión turística debe ir de la mano de una gestión responsable del territorio, impulsando la desestacionalización mediante eventos deportivos y rutas temáticas, y promoviendo la educación ambiental de los visitantes.

Con su equilibrio entre aventura, familia, cultura y sabor, el futuro de Pucón se proyecta con fuerza. Mientras el volcán Villarrica continúa marcando el horizonte, la región escribe un nuevo capítulo en su historia turística, donde la sostenibilidad y la identidad serán la brújula del camino.