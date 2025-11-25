Puerto Madryn: la joya patagónica argentina que combina avistaje de fauna, ecoturismo y patrimonio

Ubicado en la provincia de Chubut, Puerto Madryn deslumbra con un paisaje costero que incluye acantilados,mesetas patagónicas y playas de arena y canto rodado. Puerto Madryn es la puerta de entrada a la Península Valdés, uno de los santuarios naturales más importantes del Cono Sur. Este Área Natural Protegida, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1999, alberga una extraordinaria biodiversidad que incluye ballenas francas australes, lobos y elefantes marinos, orcas y una gran variedad de aves costeras.

Puerto Madryn se ha consolidado como el principal destino turístico de la costa patagónica, un punto de partida perfecto para quienes buscan naturaleza y mar. Desde aquí parten excursiones a la imponente Península Valdés, la pingüinera de Punta Tombo, la reserva de Punta Loma y los históricos pueblos galeses del valle inferior del río Chubut, conformando una ruta que mezcla vida silvestre, cultura y paisajes únicos.

El corazón del avistaje de ballenas en la Patagonia

A pocos kilómetros de Puerto Madryn, apenas a 14, e encuentra la reserva Punta Loma, un mirador natural desde el que se pueden observar lobos marinos descansando en los acantilados. Pero es el Golfo Nuevo el que ofrece uno de los espectáculos más impresionantes: entre mayo y diciembre, las ballenas francas australes llegan a estas aguas para reproducirse y criar a sus ballenatos, acercándose a pocos metros de la costa.

El avistaje de ballenas es la actividad estrella de la zona, y no por casualidad. Puerto Madryn y la vecina Península Valdés son reconocidos como uno de los mejores lugares del mundo para observar a estos gigantes marinos, gracias a una combinación única de factores: accesibilidad, gran cantidad de ejemplares, cercanía a la costa, la posibilidad de presenciar partos o el amamantamiento de crías, una extensa temporada de avistajes y la convivencia con otros mamíferos marinos que enriquecen la experiencia.

Las ballenas francas australes llegan cada año a las costas de Puerto Madryn y Península Valdés entre mayo y diciembre, cuando utilizan las aguas calmas del Golfo Nuevo para reproducirse y alimentar a sus crías. Si bien la temporada se repite anualmente, las fechas exactas de arribo y partida pueden variar, y al inicio y cierre del período suele haber menos ejemplares, lo que vuelve más difícil su avistamiento.

El punto máximo de presencia se registra entre septiembre y noviembre, con octubre como uno de los mejores meses, cuando la concentración de ballenas es mayor y las posibilidades de observar comportamientos como el juego, el amamantamiento o los saltos aumentan.

Algunas permanecen tan cerca de Puerto Madryn que es posible verlas desde la playa o incluso desde la costanera. Sin embargo, el punto más privilegiado para el avistaje costero es la Playa El Doradillo, donde las ballenas suelen nadar a escasos metros de la orilla, especialmente en marea alta. Otros sitios destacados dentro de la Península Valdés para observarlas desde tierra son Punta Pardelas, Playa Larralde y Playa Ameghino.

El santuario patagónico que protege a la mayor colonia continental de pingüinos de Magallanes

Otra de las novedades de Puerto Madryn son las reservas de pingüinos magallanicos en la zona. Uno de los lugares más conocidos es Punta Tombo es uno de los santuarios de fauna más emblemáticos de la Patagonia: una reserva natural protegida que alberga la mayor colonia continental de pingüinos de Magallanes (Spheniscus magellanicus). Según la Secretaría de Turismo de Puerto Madryn, durante la temporada reproductiva pueden concentrarse allí hasta 400.000 ejemplares, una cifra que la convierte en un sitio clave para la conservación de la especie. Declarada Estación Biológica en 1972, la reserva integra el Sistema Provincial de Conservación del Chubut.

Cada año, entre septiembre y abril, miles de pingüinos llegan a Punta Tombo para reproducirse, anidar y criar a sus pichones. El área está preparada para recibir visitantes sin alterar ese proceso: cuenta con senderos señalizados que permiten caminar entre las colonias y observar los nidos a una distancia segura, además de guías y guardafauna que orientan e informan sobre el comportamiento de estas aves.

La reserva permanece cerrada entre abril y septiembre, cuando la mayoría de los pingüinos se encuentra mar adentro. En su interior funciona también el Centro Tombo, un espacio de interpretación con material educativo sobre el ciclo de vida de la especie, su ecosistema y los desafíos para su conservación.