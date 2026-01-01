A 200 años del canal San Martín de París: historia, cine y tensiones de un río artificial

Bajo las calles de París, lejos del brillo inmediato del Sena, el canal San Martín celebra este diciembre 200 años de historia. Concebido como infraestructura vital para la ciudad, hoy es también un símbolo cultural y social que refleja las luces y sombras de la capital francesa contemporánea.

Un barco abandona París en dirección contraria al océano. En lugar de seguir el curso del Sena, se adentra en un recorrido subterráneo de cerca de dos kilómetros, alternando tramos de oscuridad con destellos de luz que atraviesan antiguos tragaluces. Así comienza el trayecto por el canal San Martín, una vía artificial de 4,55 kilómetros que une la plaza de la Bastilla con el embalse de La Villette, al norte de la ciudad.

El canal fue concebido a comienzos del siglo XIX como una respuesta a la necesidad de abastecer de agua potable a una capital en expansión. Comisionado por Napoleón Bonaparte en 1802, su construcción se extendió por décadas y fue finalmente inaugurado en 1825, bajo un régimen monárquico. En 1861, ya en tiempos de Napoleón III, pasó a manos de la ciudad de París.

Hoy, unas 1.500 embarcaciones provenientes de más de 20 países recorren anualmente esta vía, dejando atrás íconos turísticos como la torre Eiffel o Notre-Dame para navegar por un eje menos visible, pero profundamente cargado de historia.

Puentes, revoluciones y memoria

El canal San Martín no solo conecta cuerpos de agua, sino también distintos momentos de la historia francesa. Sus puentes de piedra blanca —extraída de las mismas canteras que abastecieron al Arco del Triunfo y la basílica del Sagrado Corazón— fueron testigos de episodios clave, como las barricadas levantadas durante la Comuna de París en 1871.

Además, su entorno está ligado al nacimiento de la imagen moderna: a pocos metros, en la actual plaza de la República, se capturó una de las primeras fotografías de una persona en movimiento, marcando un hito en la historia visual.

Del cine clásico a las series globales

El canal también ha sido escenario recurrente del cine francés e internacional. Desde películas emblemáticas como Hôtel du Nord (1938), hasta producciones contemporáneas como Le Fabuleux Destin d’Amélie Poulain (2001) o la serie Emily en París, el lugar se consolidó como un referente cultural.

Este vínculo audiovisual llevó al Ayuntamiento de París a renombrar sus puentes y pasarelas en honor a actrices vinculadas al cine. El homenaje más reciente se realizó el 13 de diciembre, cuando una pasarela fue dedicada a Jane Birkin, sumándose a nombres como Michèle Morgan, Arletty, María Pacôme y la actriz española María Casares.

Un barrio vivo, entre encanto y tensiones

En la actualidad, el canal San Martín es un espacio cotidiano para estudiantes, residentes y visitantes. “Es muy agradable y más auténtico que otros lugares saturados de turistas”, comenta Salomé Muscat, estudiante que frecuenta la zona y la recomienda a quienes visitan París por primera vez.

Sin embargo, no todo es postal. Elena, creadora de contenido sobre viajes y gastronomía, advierte que el sector también enfrenta problemas de seguridad, especialmente durante el verano, cuando aumentan las reuniones nocturnas y el consumo de alcohol en las orillas.

Guillaume Le Bas, camarero de un hotel histórico del sector, coincide en que con la llegada del buen tiempo el ambiente cambia. Para Chaim Narang, dueño de una cafetería instalada hace seis años junto al canal, el barrio vive un proceso de transformación: “Hay una ola de gentrificación, con cosas buenas y malas. Antes era un lugar más residencial; hoy predomina el comercio”.

A 200 años de su inauguración, el canal San Martín sigue siendo un espejo de París: una obra nacida de la necesidad, atravesada por la historia política y cultural y hoy tensionada entre el encanto barrial, el turismo y los cambios urbanos.