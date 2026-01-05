Caribe mexicano: turismo, conectividad aérea y nuevas experiencias impulsan el 2026

El Caribe mexicano sigue siendo uno de los destinos más atractivos de América Latina por su combinación de playas, conectividad aérea, infraestructura hotelera y experiencias turísticas.

Aunque 2025 fue un año desafiante para la industria, especialistas y autoridades coinciden en que el escenario comienza a cambiar, con proyecciones positivas para la próxima temporada invernal y el año 2026.

El turismo en el Caribe mexicano atravesó durante 2025 un periodo de ajuste, especialmente en el mercado internacional. Así lo explicó Francisco Madrid Flores, director del Centro de Investigación Avanzada en Turismo Sostenible (STARC) de la Universidad Anáhuac Cancún, quien apuntó a una desaceleración posterior a una buena temporada invernal 2024-2025.

“Este ha sido un año difícil para el Caribe Mexicano y para todo el país en la captación de turismo internacional (…) la demanda se desaceleró hacia el verano por diversos factores, entre los que destaca la falta de una oferta suficiente de asientos en rutas al Caribe”, señaló.

Sin embargo, el escenario comienza a revertirse. Para la temporada invernal actual, Madrid Flores destacó una mejor disponibilidad de vuelos, reflejada en cifras récord de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

Conectividad aérea y cifras que respaldan la recuperación

Entre enero y octubre de 2025, el aeropuerto de Cancún registró más de 24,4 millones de pasajeros, consolidándose como el segundo más transitado de México. A ello se suma la apertura de 17 nuevas rutas aéreas entre diciembre de 2025 y marzo de 2026, con conexiones directas a Estados Unidos, Canadá e Irlanda.

En paralelo, los aeropuertos internacionales de Cancún, Cozumel, Tulum y Chetumal reportaron entre 760 y 771 operaciones aéreas en uno de los últimos fines de semana del año, dando cuenta del dinamismo de la región.

Destinos que diversifican su oferta

Isla Mujeres y Costa Mujeres cerraron el año con altos niveles de ocupación. Según José Castillo Magaña, director de Turismo de Isla Mujeres, la ocupación hotelera alcanzó en promedio un 90 % en la última semana del año, sumando además una creciente oferta de alojamiento alternativo.

En tanto, Tulum —uno de los destinos más golpeados en 2025— trabaja en una estrategia de diversificación. Rubén Gómez, representante de Zamna Group, explicó que el foco para 2026 estará puesto en el bienestar, las bodas y las experiencias culturales, buscando atraer visitantes más allá de los festivales y mantener actividad durante todo el año.

Con playas, conectividad, infraestructura y una oferta turística en transformación, el Caribe mexicano apuesta por consolidar su recuperación y seguir posicionándose como uno de los destinos clave de la región.