La economía “pawprint” está en auge y ofrece enormes oportunidades para el turismo

Paquetes de lujo para mimar a mascotas en hoteles, menús con cenas asadas que admiten perros y vuelos chárter de 6.000 libras esterlinas que admiten animales. Los viajes de mascotas no son solo una tendencia, es una especie de transformación. Esta es la “economía de la huella”, y está en auge.

A nivel mundial, se prevé que la industria de las mascotas alcance los 500 mil millones de dólares para 2030, y se espera que solo los servicios de viajes para mascotas tengan una valor de 5.900 millones de dólares para 2034. En el Reino Unido, donde el 60% de los hogares tienen mascotas, incluidos aproximadamente 13,5 millones de perros, ese es un mercado sustancial.

La gente viaja con sus mascotas por ocio, negocios, reubicación y atención especializada. Y mientras que algunas personas incluso viajan con caballos, gatos, pájaros u otros animales pequeños, son los perros los que dominan la oleada de viajes de ocio. Para las personas que disfrutan viajando con sus mascotas, los beneficios son reales para ambas partes: vínculos fortalecidos, experiencias compartidas y oportunidades para desarrollar habilidades y confianza.

Pero hay una brecha creciente entre lo que la industria está ofreciendo y lo que las personas y las mascotas necesitan. A medida que este mercado explota, es un buen momento para preguntarse si la industria de viajes se está adaptando genuinamente o simplemente está ideando ofertas superficiales.

Mientras que los humanos y los perros han viajado juntos durante milenios, el crecimiento actual refleja algo claramente moderno: las mascotas ahora son miembros de la familia. Con el 40% de las personas que ven a su perro como su hijo y casi la mitad los llaman su mejor amigo, los perros ocupan un lugar central en millones de hogares del Reino Unido.

Durante las restricciones de COVID, la adquisición de mascotas aumentó a nivel mundial. Hoy en día, casi la mitad de los “padres de mascotas” son novatos. Los años transcurridos desde que surgió la COVID han visto una aceleración en la inclusión de mascotas en la vida de ocio, desde cafés que admiten perros hasta festivales al aire libre, paddleboarding y vacaciones.

Ni siquiera las presiones del costo de vida han amortiguado este entusiasmo. Mientras que el 34 % de las personas que tienen mascotas han alterado su comportamiento relacionado con las mascotas debido a las presiones financieras (cambiando a una marca más barata de comida para mascotas, por ejemplo), los viajes con mascotas continúan creciendo. Las familias de mascotas del Reino Unido toman un promedio de dos vacaciones domésticas cada año con sus animales.

Aquí es donde surge la desconexión. Mientras que los proveedores anuncian “pawsecco” y spas para mascotas, la investigación ha demostrado que las personas priorizan la atención práctica sobre los “extras”.

Los estudios identifican seis atributos clave que la gente está buscando: diseño de servicios (colocación de habitaciones que admiten mascotas, comedor compartido), apoyo a actividades (guías de paseo, contenedores), seguridad, personal experto en mascotas, políticas transparentes con tarifas justas y, por último, comodidades. Esta es una prioridad baja para los viajeros con mascotas, pero a menudo en lo que se centran los proveedores. Fundamentalmente, los espacios verdes impulsan la planificación de viajes de mascotas, aumentando el bienestar tanto para humanos como para animales. Después de todo, esta es la razón fundamental por la que la gente elige viajar con mascotas.

Ámame y ama a mi mascota

Sin embargo, muchas personas con mascotas dicen que no creen que ningún alojamiento sea realmente apto para mascotas, lo que indica una brecha de confianza. Muchas propiedades se anuncian como “pet friendly”, pero imponen restricciones, tarifas sorpresa o no van más allá de simplemente permitir que las mascotas se queden.

Parte del problema parece ser el pensamiento de talla única para todos. La investigación identifica tres segmentos distintos de personas que viajan con perros. Hay quienes buscan un alojamiento básico y centrado en la comodidad. Los buscadores de experiencia premium están dispuestos a pagar por el lujo. Y los viajeros amantes de la actividad priorizan las aventuras al aire libre. Un chihuahua en una escapada a la ciudad tiene necesidades diferentes a las de un labrador en un viaje de senderismo, sin embargo, muchos proveedores ofrecen paquetes genéricos que no deleitan a nadie.

La evidencia tanto de los investigadores como de la industria es clara: la gente pagará más por viajar con sus mascotas. Para los proveedores de turismo, las oportunidades son significativas. Por ejemplo, las tarifas de las mascotas del hotel en el Reino Unido pueden oscilar entre 15 y 40 libras esterlinas diarias o entre 20 y 75 libras esterlinas por estancia. Ser visto como amigable con las mascotas puede impulsar visitas repetidas y lealtad a la marca para los proveedores y restaurantes relacionados con los viajes.

Pero hay un área en la que los viajeros del Reino Unido parecen estar menos entusiasmados. Cuando se trata de viajar al extranjero, el 54 % es “muy poco probable” que vaya al extranjero con su mascota (en comparación con el 37 % a nivel mundial). Solo el 7% realmente tiene planes para hacerlo. Esta vacilación probablemente esté impulsada por regulaciones y reglas complicadas y costosas.

Eurostar prohíbe a las mascotas en sus trenes y las regulaciones de aviación del Reino Unido prohíben efectivamente las mascotas en la cabina en los vuelos de entrada, y pocas aerolíneas ofrecen opciones de cabina de salida. La mayoría de las mascotas deben volar como carga en la bodega, lo que a menudo causa preocupación a sus humanos.

El Brexit también puso fin al acceso del Reino Unido al sistema de pasaportes de mascotas de la UE, requiriendo costosos certificados de salud animal para cada viaje. Sin embargo, un acuerdo entre el Reino Unido y la UE de 2025 eventualmente verá el restablecimiento de los pasaportes de mascotas.

El mercado de viajes para perros del Reino Unido está muy sesgado hacia las vacaciones nacionales, con los viajeros que prefieren en gran medida los retiros costeros y las escapadas rurales, priorizando los paseos y comer fuera. Esto presenta claras oportunidades para que los proveedores nacionales capten la demanda y para que los viajeros elijan destinos más respetuosos con el medio ambiente y sostenibles más cerca de casa.

La industria de viajes en el Reino Unido y más allá se enfrenta a una elección: continuar ofreciendo experiencias superficiales “aptas para mascotas” o adaptarse genuinamente y aliviar el estrés para los viajeros y sus mascotas.

La evidencia muestra que las instalaciones centradas en las mascotas, el apoyo con las actividades y el servicio atento superan a los complementos. Entregar esto significa proporcionar información transparente en línea para que los viajeros puedan evaluar las instalaciones y políticas con confianza, diseñar espacios que realmente den la bienvenida a las mascotas y capacitar al personal para que brinde un servicio experto.

El apetito por los viajes de mascotas es abrumador y la economía de huellas de pata representa una gran oportunidad de negocio, si los proveedores de alojamiento, viajes y ocio están dispuestos a priorizar la genuina amabilidad de las mascotas. Después de todo, si la industria hotelera hace felices a las mascotas y a su gente, volverán por más, con sonrisas y colas meando.