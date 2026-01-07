Publicidad
Escapadas de verano: descansar sin desordenar el presupuesto

Gonzalo Morales
Por : Gonzalo Morales Director Carrera de Ingeniería Comercial Universidad De Las Américas, Sede Concepción.
Enero ya llegó y, con él, el deseo de hacer una pausa, ya sea durante algunos días o por un fin de semana, para quienes no cuentan con vacaciones en esta época. El verano representa una oportunidad largamente esperada para alejarse de la rutina, cerrar ciclos y renovar energías. Sin embargo, incluso una escapada breve es mejor si se cuenta con planificación, sentido de realidad y una adecuada evaluación financiera.

El primer paso es definir expectativas realistas: destino, duración y tipo de experiencia. No es lo mismo buscar descanso total que turismo aventura, ni viajar a la playa, la montaña o a una ciudad. Cada decisión impacta directamente en el presupuesto, por lo que ordenar prioridades ayuda a evitar gastos impulsivos.

Comparar precios es clave. Cotizar al menos tres alternativas de alojamiento y transporte permite conocer el costo real del viaje. Para ello existen plataformas muy útiles como Booking.cl, Airbnb.cl, Despegar.cl o Kayak.cl, que facilitan comparar estadías y pasajes. Para viajes en bus, Recorrido.cl o Kupos.cl, también son buenos aliados.

El transporte suele ser uno de los mayores gastos. Antes de viajar en auto, conviene calcular combustible y peajes usando herramientas como BencinaEnLinea.cl. Una mayor movilidad y más actividades planificadas, implica un aumento en el gasto, lo que refuerza la importancia de analizar con detención cada alternativa.

En alojamiento, no todo es precio. Camping, hostales o cabañas pueden ser más económicos y funcionales, mientras que algunos hoteles incluyen desayuno o servicios que reducen otros gastos. Evaluar el “costo total”, no solo la tarifa diaria, marca la diferencia.

El uso responsable de tarjetas de crédito es clave: descuentos, cuotas sin interés o puntos acumulados en pasajes y combustible, generan ahorros reales. Eso sí, siempre cuidando no comprometer ingresos futuros.

Vacacionar bien no implica gastar más, sino gastar mejor, con planificación, información y conciencia del presupuesto familiar. Idealmente, se recomienda comenzar a ahorrar desde marzo, pensando en las próximas vacaciones.

  • El contenido vertido en esta columna de opinión es de exclusiva responsabilidad de su autor, y no refleja necesariamente la línea editorial ni postura de El Mostrador.
