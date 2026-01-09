Un viaje por la ruta de los cuentos de hadas: pueblos, castillos y leyendas en Alemania

Recorrer la ruta alemana de los cuentos de hadas es adentrarse en un mundo donde la fantasía y la historia se cruzan. El itinerario, creado en 1975, conecta los principales lugares vinculados a la vida de Jacob y Wilhelm Grimm y a los escenarios que inspiraron relatos universales como Caperucita Roja, Blancanieves o El flautista de Hamelin.

La ruta de los cuentos de hadas se extiende por unos 600 kilómetros en el centro de Alemania, uniendo ciudades, pueblos y paisajes que marcaron la vida de los hermanos Grimm o dieron forma a sus relatos. Jacob y Wilhelm Grimm, filólogos y folcloristas del siglo XIX, recopilaron historias transmitidas oralmente durante generaciones y las transformaron en una de las colecciones literarias más influyentes del mundo.

El itinerario comienza en Hanau, su ciudad natal, y concluye en Bremen, la ciudad de los célebres músicos, atravesando bosques, colinas, castillos y centros históricos que parecen salidos de un libro de cuentos.

Hanau y Steinau: los orígenes de los Grimm

Hanau, ubicada cerca de Fráncfort, es el punto de partida del viaje. En su plaza del mercado se levanta el monumento dedicado a los hermanos Grimm y, en temporada navideña, el lugar se llena de luces y puestos que refuerzan el ambiente mágico. Otro hito es el castillo barroco Philippsruhe, a orillas del río Meno, que hoy alberga el museo de la ciudad.

Aunque nacieron en Hanau, los Grimm pasaron su infancia en Steinau. Allí se conserva la casa familiar, hoy convertida en museo, donde los visitantes pueden recorrer estancias originales y experimentar el mundo de los cuentos a través de objetos interactivos.

En la plaza del mercado se encuentra además la Fuente de los Cuentos, inaugurada en 1985, con relieves y esculturas que representan algunas de sus historias más famosas.

Marburgo y Kassel: la formación y la obra

En Marburgo, los hermanos Grimm estudiaron derecho entre 1802 y 1806. La ciudad mantiene su arquitectura medieval, con callejuelas estrechas, casas de entramado de madera y la iglesia gótica de Santa Isabel. En lo alto de la colina se alza el castillo Landgrave, hoy museo. Un sendero urbano de dos kilómetros, decorado con estatuas de personajes de los cuentos, recuerda permanentemente su legado.

Kassel es considerada la capital de la ruta. Allí los Grimm vivieron durante 30 años y recopilaron gran parte de sus relatos, publicados entre 1812 y 1822 en la colección Cuentos infantiles y del hogar. En la ciudad se encuentra Grimm Welt, un museo moderno e interactivo que conserva las copias personales anotadas por los autores, reconocidas como patrimonio mundial por la UNESCO desde 2005.

Hamelin: el flautista que guía la ciudad

Hamelin es inseparable del cuento del flautista. La iglesia de San Bonifacio, la casa del flautista y el carrillón de la casa de bodas recrean escenas del famoso relato varias veces al día. Pequeños ratones de metal incrustados en las aceras guían a los visitantes por los puntos más importantes del centro histórico, entre casas de entramado de madera y paseos junto al río Weser.

La ruta termina en Bremen, donde el mercado navideño es uno de los más famosos de Alemania. La plaza del mercado está dominada por el ayuntamiento y la estatua de Rolando, ambos declarados patrimonio de la humanidad por la UNESCO. En una de las fachadas del ayuntamiento se encuentra la estatua de los músicos de Bremen, cuyos protagonistas —un burro, un perro, un gato y un gallo— forman parte del imaginario universal.

El recorrido se completa con paseos por la ribera del río Weser, la catedral de San Pedro y el barrio de Schnoor, con sus estrechas calles y casas históricas.

La ruta alemana de los cuentos de hadas no es solo un viaje literario, sino también una experiencia cultural y turística que combina patrimonio, arquitectura, naturaleza y tradición. A 50 años de su creación, sigue atrayendo a viajeros de todo el mundo que buscan recorrer los escenarios reales donde nacieron algunas de las historias más conocidas de la humanidad.