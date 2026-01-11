Cómo el Mundial de Fútbol 2026 proyecta un boom turístico en México

El Mundial de Fútbol 2026 aparece como uno de los principales motores turísticos para México. Con la inauguración programada para el 11 de junio en el Estadio Azteca de Ciudad de México, autoridades y actores del sector proyectan una llegada masiva de visitantes que no solo asistirán a los partidos, sino que también recorrerán distintos destinos turísticos del país.

México será uno de los países anfitriones del Mundial de Fútbol 2026 y tendrá un rol protagónico al albergar el partido inaugural en el Estadio Azteca. Según señaló la secretaria de Turismo de la Ciudad de México, Alejandra Frausto Guerrero, se estima que la inauguración será vista por al menos 500 millones de personas en todo el mundo, mientras que cerca de 5 mil millones interactuarán a través de redes sociales y medios masivos de comunicación.

Estas cifras no solo reflejan la magnitud deportiva del evento, sino también su potencial como vitrina turística global para el país.

Turismo más allá de los estadios

Desde el sector privado coinciden en que el Mundial será una oportunidad clave para reactivar y potenciar el turismo. Samantha Frachey, vicepresidenta de Grupo Lomas, explicó que, tras un verano complejo, ya se observan señales de recuperación.

“Fue un reto el verano, sin embargo, estamos viendo una recuperación ahora”, afirmó, destacando que el primer trimestre de 2026 se perfila con mejores perspectivas.

Frachey agregó que el Mundial atraerá también a visitantes que, aun sin entradas para los partidos, buscarán complementar su experiencia con vacaciones en destinos como el Caribe mexicano.

Quintana Roo y el Caribe mexicano ante un nuevo escenario

El impacto del Mundial se proyecta con fuerza en el estado de Quintana Roo. La región recibirá a dos selecciones mundialistas y el aeropuerto de Cancún destaca por ser el único con vuelos directos hacia todas las sedes oficiales del torneo.

De acuerdo con José Castillo Magaña, director de Turismo de Isla Mujeres, la isla y Costa Mujeres alcanzaron niveles de ocupación promedio cercanos al 90 % en la última semana del año. A esto se suma la oferta de alojamiento alternativo, con más de 9.800 habitaciones en plataformas como Airbnb, que ya registran una ocupación promedio del 64 %, con expectativas de llegar al lleno total en los primeros días de enero. El municipio cerrará 2025 con cerca de seis millones de pasajeros transportados hacia la isla.

Preparación y diversificación de la oferta

En destinos como Tulum, uno de los más afectados por la baja del turismo durante 2025, el foco está puesto en la diversificación. La estrategia para 2026 busca posicionar a Tulum más allá de los festivales de música electrónica, incorporando propuestas de bienestar, bodas y experiencias culturales que permitan mantener la actividad turística durante todo el año.

Un antecedente cercano: el efecto hinchas

La experiencia reciente demuestra que los eventos deportivos pueden generar movimientos turísticos significativos. Un ejemplo fue el Mundial Sub 20 realizado en Chile, donde el masivo desembarco de hinchas marroquíes para la final ante Argentina —incluida la llegada de autoridades y cientos de seguidores— evidenció cómo el fútbol trasciende lo deportivo y se convierte en un fenómeno turístico.

Con el Mundial 2026, México se prepara para vivir un escenario similar, pero a una escala inédita, consolidando al fútbol como un catalizador clave para el turismo y la proyección internacional del país.