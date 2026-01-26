Conoce los beneficios de los seguros de viajes

Durante la temporada de verano, se registra un mayor número de viajes al extranjero por motivos de vacaciones, visitas familiares o turismo en grupo. Este aumento en los desplazamientos incluye tanto a familias como a personas que viajan solas o con amigos, lo que expone a los viajeros a enfermedades, accidentes, pérdida de equipaje o modificaciones en los itinerarios. En este contexto, contar con un mecanismo de protección se vuelve importante para enfrentar eventuales contratiempos durante el viaje.

Coopeuch Corredores de Seguros lanzó su Seguro de Viajes, orientado a entregar cobertura temporal antes y durante viajes internacionales. La propuesta considera riesgos habituales al salir del país, como pérdida, robo o demora de equipaje, además de cobertura frente a cancelaciones o interrupciones del viaje que pueden generar costos adicionales para los que vacacionan.

Uno de los aspectos centrales del producto es la cobertura médica internacional, que incluye atención odontológica de urgencia, hospitalizaciones, tratamientos o atenciones de urgencia. Esta protección permite acceder a servicios médicos cuyo costo o tramitación en el extranjero suele ser más elevado o complejo.

El seguro incluye asistencia 24/7, lo que permite contar con orientación inmediata en casos de accidentes o enfermedades, elemento relevante durante los viajes familiares, grupales o individuales, especialmente cuando las personas se encuentran en destinos desconocidos y requieren resolver situaciones operativas o médicas con rapidez.

La contratación del seguro se realiza de manera 100% online a través del sitio de Coopeuch (www.coopeuch.cl). El seguro permite ajustar la cobertura según el destino, la cantidad de viajeros y la duración del viaje. Estas variables facilitan la planificación y permiten optar por alternativas acordes a las características de cada viaje, ya sea en familia, con amigos o en formato individual.