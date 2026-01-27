Escapadas de verano desde Santiago: tres destinos de playa a menos de dos horas de la capital

Con temperaturas elevadas en la Región Metropolitana y poco tiempo disponible durante la semana, las escapadas cortas se consolidan como una opción. A menos de dos horas de Santiago, el litoral central concentra algunos de los destinos más buscados por quienes buscan playa, naturaleza y buena conectividad.

El verano en Santiago suele venir acompañado de altas temperaturas, lo que empuja a muchos habitantes de la capital a buscar alternativas fuera de la ciudad durante los fines de semana. En ese contexto, las escapadas breves al litoral central se han transformado en una tendencia sostenida, especialmente por la cercanía y la posibilidad de viajar sin automóvil.

Según datos de la plataforma Recorrido.cl, especializada en la compra y comparación de pasajes de bus en línea, existen múltiples conexiones desde Santiago hacia distintos balnearios de la Región de Valparaíso, con tiempos de traslado que no superan las dos horas y precios variables según demanda y anticipación.

“Este verano la recomendación para todos quienes trabajan durante la semana es planificar con anticipación y aprovechar los fines de semana para descansar y renovar energías”, señaló Simón Narli, confundador de Recorrido.cl.

Algarrobo: playa y actividades náuticas

Algarrobo se ha consolidado como uno de los destinos más completos del litoral central. Sus playas, combinadas con una amplia oferta de actividades náuticas, restaurantes y paseos costeros, lo convierten en una alternativa atractiva tanto para familias como para grupos de amigos.

Uno de sus principales atractivos es el sector de San Alfonso del Mar, reconocido por albergar una de las piscinas más grandes del mundo, además de la posibilidad de practicar deportes acuáticos, realizar caminatas por el borde costero o simplemente disfrutar del descanso frente al mar.

El viaje en bus desde Santiago dura aproximadamente dos horas, con valores que fluctúan entre los 9.000 y 11.000 pesos si se compran con anticipación, lo que lo posiciona como una opción cómoda y accesible para una escapada de fin de semana.

Cachagua: desconexión y entorno natural

Cachagua destaca por ofrecer una experiencia distinta, marcada por la calma y el contacto con la naturaleza. Sus playas de aguas más tranquilas, su entorno menos urbanizado y su cercanía con áreas naturales la convierten en un destino ideal para quienes buscan desconectarse del ritmo acelerado de la ciudad.

Además del descanso, Cachagua permite realizar caminatas, observar fauna local y disfrutar de un ambiente más silencioso, especialmente valorado por parejas y personas que priorizan la relajación.

Desde Santiago, los pasajes en bus presentan valores que van aproximadamente entre los 9.000 y 17.000 pesos, dependiendo del horario y el tipo de servicio, manteniéndose como una alternativa viable para escapadas breves.

Concón: gastronomía y paisaje costero

Concón es sinónimo de mar y gastronomía. Su oferta culinaria, centrada en productos del océano, la ha transformado en uno de los polos gastronómicos más reconocidos del litoral central. A ello se suman sus extensas playas, ideales tanto para el descanso como para actividades al aire libre.

La comuna ofrece una combinación de panoramas urbanos y naturales, con sectores como las dunas y el borde costero, que atraen tanto a visitantes frecuentes como a quienes la eligen por primera vez.