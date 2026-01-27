Santiago celebra el Día de los Patrimonios en Verano con las terrazas históricas y nuevos recorridos

Enero de 2026 marcará un nuevo hito en la agenda cultural del país con la realización de la primera versión del Día de los Patrimonios en Verano, una iniciativa que busca ampliar la experiencia patrimonial más allá de los espacios tradicionales y extenderla a la temporada estival, integrando entornos naturales, urbanos y comunitarios a lo largo de Chile.

La primera edición se realizará el sábado 31 de enero de 2026, jornada en la que personas de todas las edades podrán participar en actividades culturales gratuitas desplegadas en distintos territorios del país.

Tal como ocurre en las versiones tradicionales, la organización habilitará un buscador de actividades durante la semana previa al evento, para que la ciudadanía pueda revisar la programación disponible según comuna y región.

Miradores patrimoniales: Santiago visto desde las alturas

Uno de los hitos destacados de esta jornada se vivirá en el centro histórico de Santiago, donde se abrirá al público una selección inédita de terrazas y miradores patrimoniales, ofreciendo una nueva perspectiva del paisaje urbano capitalino.

La iniciativa, organizada por la Asociación Gremial de Turismo y Comercio del Centro Histórico de Santiago (Tuchs), invita a vecinos, visitantes y turistas a recorrer espacios que combinan arquitectura, historia y vistas privilegiadas de la ciudad.

Los lugares que participarán en esta apertura especial son:

Campanario de la Catedral de Santiago: 10:30 a 12:15 horas, inscripciones en https://www.diadelospatrimonios.cl/

Torre Reloj del Museo Histórico Nacional: 10:00 a 17:00 horas, subidas por orden de llegada.

Centro Cultural Espacio Londres: 11:00 a 18:00 horas, por orden de llegada.

horas, por orden de llegada. Terraza de Nido Lucía (piso 14)

Terraza del hotel Lé Meridien: 16:00 a 19:00 horas, inscripciones en https://www.diadelospatrimonios.cl/

Terraza de Phillips 84 ( piso 7): 10:00 a 19:30 horas, subidas por orden de llegada.

Terraza del hotel Mercure: 11:00 a 12:00 horas, inscripciones en https://forms.gle/YnveZv3gqToBsUuZ8

Cada uno de estos espacios ofrecerá una experiencia visual y patrimonial distinta, reflejando diversos momentos del desarrollo arquitectónico y cultural del centro de la capital.

Carlos Concha, presidente de Tuchs, destaca el sentido de esta propuesta: “Las terrazas son miradores de nuestra memoria. Desde cada una se revela una historia distinta, un fragmento de la identidad de Santiago. Este Día de los Patrimonios en Verano queremos que las personas se reencuentren con su ciudad, que la miren desde las alturas y admiren su belleza e historia”.

Edificios históricos abiertos y novedades

Este Día de los Patrimonios, el icónico Palacio del Gobierno Regional de Santiago invita a la comunidad a ser parte de una experiencia única. Recorrer sus salones, conocer su arquitectura, descubrir relatos que han marcado la historia local y vivir una jornada de patrimonio, cultura y patrimonio vivo.

“Queremos que el Palacio del Gobierno Regional de Santiago deje de ser un edificio que se ve desde afuera y se convierta en un lugar que se siente desde adentro. Queremos que la gente tenga un verdadero encuentro con la historia. Con esta experiencia patrimonial estamos abriendo las puertas del tiempo para que todos y todas puedan conocer y acercarse de manera distinta a lo que fue nuestro pasado”, afirmó el gobernador de Santiago, Claudio Orrego.

Además la Corporación regional ha preparado recorridos previa inscripción en su pagina web.

Casco Histórico de Santiago, 10:00 horas, Afuera Club de la Unión (Alameda #1091)

Bellavista de la Cañada al Cerro,10:00 horas, Teatro Universidad de Chile (Providencia #43, Metro Baquedano)

Conjunto Habitacional Virginia Opazo, 10:00 horas, Afuera de la estación República del Metro (vereda sur)

Cultura y gastronomía: una experiencia integral

La jornada también estará acompañada por una oferta gastronómica especial en cafés, bares y restaurantes del casco histórico, permitiendo a los visitantes vivir una experiencia integral que combine recorrido patrimonial, contemplación urbana y sabores locales.

Hay rutas con inscripcion como:

Ruta Gastronómica Patrimonial de Chuchunco, 11:00 horas, Metro Universidad de Santiago (vereda sur)

Ruta de Bares Patrimoniales, 18:30 horas, Nataniel Cox #35

De esta manera, el Día de los Patrimonios en Verano busca expandir la noción tradicional de patrimonio, incorporando expresiones vivas y cotidianas propias de la temporada: recuerdos, tradiciones, encuentros comunitarios y prácticas que no siempre habitan museos o monumentos, pero que sí construyen identidad.