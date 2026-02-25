Hostelería sostenible: Chile elige a su representante para competencia internacional en Barcelona

Chile se integra por primera vez al Torres Brandy Zero Challenge, una iniciativa internacional que busca promover una hostelería más sostenible mediante la presentación de proyectos innovadores con impacto ambiental y social.

El certamen, que abrió convocatoria a nivel nacional, está dirigido a profesionales del sector gastronómico y hotelero, incluyendo bares, restaurantes, hoteles y cafeterías, quienes deben proponer soluciones orientadas a enfrentar los desafíos actuales de la industria.

El desafío forma parte de un programa global impulsado por Torres Brandy, enfocado en promover prácticas responsables y modelos de negocio más conscientes dentro del rubro.

La convocatoria en Chile pone el acento en la innovación, la sostenibilidad y la proyección internacional. Entre los ejes temáticos que abordan los proyectos se encuentran la eficiencia energética, la gestión de residuos, la reutilización de materiales, el impacto social y la sostenibilidad integral en la industria gastronómica y hotelera.

Actualmente, el concurso cuenta con cuatro finalistas, todos profesionales del sector, quienes presentaron iniciativas orientadas a contribuir a una hostelería más alineada con los desafíos ambientales y sociales contemporáneos.

Final nacional en Santiago

La final chilena se realizará el miércoles 26 de febrero en el Hotel Renaissance, donde los cuatro seleccionados expondrán sus propuestas ante un jurado especializado.

De esta instancia se definirá al proyecto ganador, que representará a Chile en la final internacional del certamen.

El o la ganadora del Torres Brandy Zero Challenge Chile viajará a Barcelona en abril para competir en la final global junto a representantes de otros países.

En esa etapa se disputará un premio de 30.000 euros, destinados a la implementación y desarrollo del proyecto seleccionado.

Con esta iniciativa, la marca busca fortalecer su compromiso con la sostenibilidad y promover ideas que generen un impacto positivo en la industria de la hostelería tanto a nivel local como internacional.

Las bases y detalles del proceso de postulación están disponibles en el sitio oficial del concurso.