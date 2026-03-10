El 60 % de los viajeros elige la planificación humana frente a la IA

En plena era de los algoritmos, la plataforma Civitatis sale en defensa de la calidad y la curación humana. Por eso lanzó su campaña de Semana Santa “Viajar es humano”, respaldada por una encuesta a más de 7.000 usuarios que revela una realidad contundente: el 60 % de los viajeros sigue priorizando la planificación humana y la información contrastada frente a las sugerencias de la Inteligencia Artificial.

¿Es fiable la IA para viajar?

La campaña es una respuesta directa a esta necesidad de fiabilidad. A través de la recreación de un destino inexistente, la Isla de San Elías, la marca busca concienciar sobre los riesgos de confiar ciegamente en recomendaciones no verificadas que, en ocasiones, pueden llegar a sugerir lugares o actividades que no existen.

Con el objetivo de diseñar lo que la compañía denomina “Perfect Memories” y reforzar este compromiso con la autenticidad, el lanzamiento de su nueva App potencia el acceso a información en tiempo real y a millones de reseñas auténticas. Estos elementos han sido identificados por los propios usuarios como las funcionalidades más valoradas en una herramienta de viajes para garantizar la calidad de su experiencia.

¿IA o planificación propia?

Los datos de Civitatis destacan una tendencia significativa que respalda el lanzamiento de esta campaña: a pesar de tratarse de un perfil de viajero muy activo (con más de un 65 % de los encuestados superando los 46 años y una frecuencia de entre 2 y 5 viajes al año), el 60 % de los consultados asegura que aún no utiliza la Inteligencia Artificial para planificar sus viajes.

Este dato pone de relieve que, incluso para los usuarios más experimentados, la IA todavía no ha logrado sustituir los métodos tradicionales de organización. Entre los motivos de esta resistencia destacan dos factores detectados por la plataforma:

El valor de la planificación propia: muchos usuarios declaran disfrutar diseñando sus itinerarios de forma personal y directa.

Brecha de conocimiento: existe un sector que desconoce las aplicaciones de la IA para este fin o no se siente familiarizado con el uso de estas herramientas a nivel general.

La importancia de la validación humana

El análisis detecta que la IA se utiliza principalmente como un punto de partida para dudas logísticas. Sin embargo, tras recibir una recomendación algorítmica, los usuarios tienden a validar la información de forma inmediata en buscadores o plataformas como Civitatis, especialmente para confirmar la disponibilidad real y los precios actualizados.

Este comportamiento responde a las deficiencias detectadas en la información dinámica. Aquellos usuarios que han identificado errores en la IA (casi un 50 % de los encuestados) señalan como puntos críticos los horarios desactualizados, enlaces rotos o lugares que figuran como abiertos cuando no lo están.

La campaña “Viajar es humano” estará presente en los principales mercados de la plataforma desde el 5 de marzo hasta el 5 de abril, coincidiendo con el periodo de planificación y disfrute de la Semana Santa.