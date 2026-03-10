Nassau, Bahamas: qué hacer en la capital del paraíso caribeño

Ubicada en el archipiélago de Bahamas, Nassau es uno de los destinos más visitados del Caribe. Sus playas, su historia vinculada a los piratas y su oferta cultural convierten a la capital bahameña en un punto clave para quienes buscan combinar descanso, naturaleza y panoramas turísticos.

Bahamas es reconocido mundialmente por sus playas de arena blanca y aguas cristalinas. En ese contexto, Nassau —la capital del país— concentra gran parte de la actividad turística del archipiélago, con una mezcla de paisajes naturales, patrimonio histórico y experiencias recreativas.

Recorrer el centro histórico permite conocer monumentos coloniales, museos y barrios que recuerdan el pasado marítimo de la ciudad. Además, la cercanía con pequeñas islas y reservas naturales ofrece excursiones que permiten explorar la biodiversidad caribeña.

Entre los panoramas más populares se encuentran visitas a parques acuáticos, reservas de vida silvestre, museos históricos y recorridos gastronómicos ligados a la tradición del Caribe.

Aquaventure: uno de los parques acuáticos más grandes del Caribe

Uno de los principales atractivos de Nassau es el parque acuático Aquaventure, ubicado en Atlantis Paradise Island. El complejo se extiende por cerca de 57 hectáreas y cuenta con múltiples toboganes, 14 piscinas y un río de rápidos de aproximadamente una milla de longitud.

El parque utiliza más de 75 millones de litros de agua para alimentar sus atracciones, que incluyen olas artificiales y zonas diseñadas para distintas edades. La oferta incluye sectores familiares y espacios destinados exclusivamente a adultos.

Blue Lagoon Island: naturaleza y vida marina

A pocos minutos de la ciudad se encuentra Blue Lagoon Island, una pequeña isla rodeada de aguas turquesas y vegetación tropical. El lugar es conocido por sus playas y por las actividades al aire libre que ofrece a los visitantes.

Entre ellas se encuentran el kayak entre manglares, el snorkel para observar peces tropicales y zonas destinadas al descanso frente al mar. La isla es considerada uno de los entornos naturales más representativos del archipiélago bahameño.

La tradición del ron en el Caribe

El ron es uno de los productos emblemáticos del Caribe, y Nassau no es la excepción. En la ciudad funciona la destilería John Watling’s, ubicada en la histórica finca Buena Vista, construida en 1789.

El recinto permite conocer los métodos tradicionales de destilación y la historia de la propiedad, que también funcionó como hotel y recibió a figuras públicas como Bobby Kennedy, Joan Crawford y Ed Sullivan.

Fauna y conservación en los Jardines de Ardastra

Otra alternativa turística es visitar los Jardines y Centro de Conservación de la Vida Silvestre de Ardastra, que albergan más de 135 especies animales.

El recinto nació originalmente como un centro de cría del flamenco caribeño —ave nacional de Bahamas— y hoy funciona como zoológico y espacio educativo, con exhibiciones interactivas y espectáculos diarios de flamencos.

Durante el siglo XVIII, Nassau fue conocida como la “República Pirata”, debido a la presencia de numerosos corsarios que utilizaban el puerto como refugio.

El Museo de los Piratas de Nassau recrea ese período histórico mediante réplicas de barcos y exposiciones interactivas que explican cómo figuras como Barbanegra o “Calico” Jack Rackham marcaron la historia marítima del Caribe.

Naturaleza, historia y arte

El Parque Nacional Clifton Heritage combina patrimonio cultural y paisajes naturales en un espacio de más de 200 acres.

El parque ofrece senderos entre bosques tropicales, playas de arena blanca y recorridos guiados que explican la historia de las comunidades africanas esclavizadas, los pueblos lucayos y los colonos británicos que habitaron la isla.

Además, los visitantes pueden practicar snorkel en arrecifes de coral o explorar esculturas submarinas y naufragios utilizados en producciones cinematográficas.

La Galería Nacional de Arte de las Bahamas, ubicada en Villa Doyle —una casa histórica del siglo XIX—, reúne la colección nacional de arte del país.

El museo exhibe obras de pintura, escultura, fotografía e instalaciones contemporáneas que reflejan la historia cultural del archipiélago y la vida cotidiana de sus habitantes.