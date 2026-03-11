Curaçao se posiciona entre los destinos del Caribe favoritos para chilenos

La isla de Curaçao registró un importante crecimiento en el turismo proveniente de Chile durante 2025. Según cifras difundidas por el destino, las visitas de turistas chilenos aumentaron un 126% en comparación con 2024, mientras que más de 180 mil viajeros del Cono Sur llegaron al territorio caribeño.

El aumento de visitantes desde Chile forma parte de una tendencia regional que posiciona a Sudamérica como uno de los mercados con mayor expansión para el destino.

Durante 2025, la isla recibió más de 180 mil turistas provenientes del Cono Sur, lo que representa un incremento interanual de 26%. Este crecimiento se produce en un contexto en que los viajeros chilenos priorizan cada vez más destinos con infraestructura turística desarrollada, conectividad aérea y propuestas culturales diversas.

Ubicada en el sur del Caribe y parte del Reino de los Países Bajos, Curaçao ha logrado consolidarse como una alternativa distinta dentro de la región.

Un destino con mezcla cultural y patrimonio histórico

Uno de los elementos distintivos de Curaçao es su identidad multicultural, resultado de la influencia europea, africana y latinoamericana presente en su historia.

La capital de la isla, Willemstad, fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco. El sector histórico es reconocido por su arquitectura colonial de colores y por su frente marítimo conocido como Handelskade, una de las imágenes más representativas del destino.

La ciudad también ha desarrollado una creciente escena cultural que incluye galerías de arte, cafés, restaurantes y espacios dedicados a la creación artística.

Playas, buceo y naturaleza en una isla compacta

El atractivo turístico de Curaçao también se relaciona con su diversidad de paisajes y actividades.

La isla cuenta con más de 35 playas y alrededor de 70 sitios de buceo, con arrecifes coralinos y aguas de alta visibilidad que atraen a visitantes interesados en actividades marinas. A esto se suman experiencias vinculadas a la naturaleza, el arte urbano, la gastronomía y la vida nocturna.

Según la información difundida por el destino, la isla dispone de más de 8.000 habitaciones hoteleras y una infraestructura turística consolidada.

Clima y conectividad favorecen el turismo

Entre los factores que explican el crecimiento del destino se encuentran sus condiciones climáticas y la conectividad aérea regional.

Curaçao se ubica fuera del cinturón principal de huracanes del Caribe y cuenta con más de 300 días de sol al año, con una temperatura promedio cercana a los 29°C.

Desde Santiago, el acceso se realiza a través de hubs regionales como Panamá o Bogotá, lo que permite tiempos de viaje competitivos dentro del Caribe.

Un destino que gana presencia en el Caribe

Con más de 55 nacionalidades conviviendo en la isla, Curaçao se presenta como un territorio multicultural dentro del Caribe. Su combinación de patrimonio histórico, naturaleza y oferta cultural ha impulsado su posicionamiento entre los destinos que buscan atraer a viajeros interesados en experiencias diversas.

En ese escenario, el crecimiento del turismo proveniente de Chile y del Cono Sur refleja el aumento del interés regional por este tipo de destinos en el Caribe.