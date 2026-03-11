Viajes de Semana Santa: destinos internacionales lideran preferencias de chilenos

El feriado de Semana Santa se ha consolidado como el primer gran indicador del movimiento turístico del año. Para 2026, las reservas muestran una fuerte preferencia por viajar fuera del país: el 88% corresponde a destinos internacionales, según datos del estudio elaborado por Cocha.

El análisis indica que la mayoría de los viajeros chilenos está optando por escapadas al extranjero, incluso considerando que el feriado permite viajes de corta duración, generalmente entre tres y cinco días.

El estudio muestra que solo el 12% de las reservas corresponde a viajes dentro de Chile. Entre los factores que influyen en esta elección se encuentran la conectividad aérea, la posibilidad de desconectar en poco tiempo y la búsqueda de experiencias que combinen descanso con gastronomía o cultura.

Los destinos más buscados

En el plano nacional, los lugares con mayor interés para escapadas breves son Pucón, San Pedro de Atacama, La Serena y Valparaíso.

En el extranjero, destacan destinos cercanos y con buen clima como Mendoza, Lima, San Andrés y Florianópolis, que ofrecen una combinación de cercanía geográfica y costos relativamente accesibles.

“Semana Santa es una radiografía del primer semestre. Vemos un viajero que compara más, que planifica con anticipación y que privilegia paquetes completos que incluyen vuelo, hotel, traslados y asistencia, para tener mayor control del gasto total”, explica la Head de Branding & PR de COCHA, Daiana Mediña.

Ranking de destinos internacionales

El ranking de los diez destinos más vendidos para esta temporada muestra una fuerte presencia de lugares fuera de Chile. Entre los principales aparecen Punta Cana, Bolonia, Playa del Carmen, Madrid, Florianópolis, Cancún, Estambul, Recife, Río de Janeiro y Osaka.

El listado refleja dos grandes tendencias: por un lado, destinos de playa en el Caribe y Brasil; y por otro, ciudades con fuerte oferta cultural e histórica en Europa y Asia.

El estudio también indica que los viajes para Semana Santa 2026 presentan un aumento promedio de 7,5% en comparación con el año anterior. El alza se explica principalmente por el incremento en tarifas aéreas regionales y una mayor ocupación hotelera desde comienzos de año.

Aun así, la anticipación en las reservas está marcando diferencias en los precios. Más del 34% de los viajes fue reservado con más de 45 días de anticipación.

“La anticipación dejó de ser solo una recomendación y pasó a ser una estrategia concreta de ahorro. Reservar con al menos 40 días permite capturar mejores oportunidades, especialmente en destinos de alta demanda”, agrega Mediña.

Qué tipo de viajeros se mueven en Semana Santa

El informe también identifica cuatro perfiles principales entre quienes viajan durante esta fecha.

Las parejas sin hijos representan el 34% de las reservas y buscan escapadas centradas en descanso, gastronomía o experiencias culturales. Las familias con niños concentran el 29% y priorizan destinos de playa, paquetes todo incluido y trayectos simples.

En tanto, los grupos de amigos o viajeros solitarios alcanzan el 21% y suelen elegir ciudades cosmopolitas o playas con vida social activa, mientras que los adultos mayores —16%— prefieren itinerarios más cómodos, con menos conexiones aéreas y destinos de clima templado o cálido.

El análisis concluye que, incluso para viajes cortos, la planificación anticipada y la elección estratégica de destinos se han convertido en factores clave para optimizar el presupuesto y aprovechar mejor el feriado.