Hacienda Los Lingues: el negocio familiar más antiguo de Sudamérica está en Chile

En el corazón del Valle de Colchagua, a poco más de una hora y media de Santiago, existe un lugar donde la historia se conserva y se vive. Se trata de Hacienda Los Lingues, considerada el negocio familiar más antiguo de Sudamérica, según un análisis internacional sobre empresas familiares históricas.

De acuerdo con un estudio publicado por el sitio especializado PayrollPrices, que identificó el negocio familiar más antiguo en cada país, la hacienda chilena encabeza el ranking en Chile y destaca en el continente por su extraordinaria continuidad: un emprendimiento que ha logrado mantenerse activo por más de cuatro siglos en manos de una misma familia.

Más de 450 años de historia

La historia de Hacienda Los Lingues se remonta a 1575, cuando el rey Felipe II de España entregó el territorio conocido como “Estado de Angostura”, en el Valle Central de Chile, a Melchor Jufré del Águila, entonces alcalde de Santiago. Con el tiempo, ese predio se transformaría en lo que hoy se conoce como Hacienda Los Lingues.

Desde entonces, la propiedad ha pasado de generación en generación dentro de la misma familia, llegando actualmente a la decimocuarta generación, un caso excepcional de continuidad empresarial en América Latina.

A lo largo de los siglos, la hacienda ha sobrevivido a cambios políticos, económicos y sociales, manteniendo su actividad productiva en distintas etapas de la historia chilena.

Un símbolo de la economía rural chilena

Las haciendas fueron durante siglos uno de los pilares de la economía y de la organización social del campo chileno, especialmente desde la época colonial hasta bien entrado el siglo XX.

En ese contexto, Los Lingues se consolidó como un importante centro agrícola y ganadero del Valle Central, reflejando el modelo productivo que caracterizó al campo chileno durante generaciones.

El valor patrimonial del lugar también se refleja en su arquitectura y en los objetos históricos que conserva, incluyendo piezas vinculadas a figuras relevantes de la historia de Chile.

De hacienda agrícola a destino turístico

En las últimas décadas, la familia propietaria ha diversificado el negocio para adaptarse a los nuevos tiempos. En los años 80, la histórica casa patronal fue restaurada y transformada en un hotel boutique, convirtiéndose en una de las primeras casas de campo chilenas habilitadas para el turismo.

Hoy el lugar ofrece experiencias ligadas a la vida rural chilena, como cabalgatas, gastronomía tradicional y recorridos por la casa museo, combinando patrimonio histórico con turismo de alto estándar.

Un caso excepcional entre las empresas familiares

La permanencia de un negocio familiar durante tantos siglos es extremadamente rara. Estudios internacionales indican que solo una pequeña fracción de las empresas familiares logra sobrevivir más allá de la tercera generación, lo que hace aún más notable la historia de Los Lingues.

Por eso, Hacienda Los Lingues no solo representa un patrimonio arquitectónico o turístico: también es un ejemplo singular de continuidad empresarial, donde tradición, adaptación y legado familiar han permitido mantener vivo un negocio iniciado hace casi cinco siglos.