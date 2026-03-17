Sudamérica lidera las preferencias de viaje de los chilenos y desplaza a Europa en la temporada 2026

El mapa vacacional de este 2026 revela un cambio significativo en las preferencias de viaje. En el plano nacional, destinos como San Pedro de Atacama, la Patagonia, con fuerte presencia de Torres del Paine, e Isla de Pascua se mantienen entre los más solicitados. Sin embargo, a nivel internacional, las búsquedas y cotizaciones muestran un creciente interés por recorrer Sudamérica, tendencia que comienza a consolidarse como uno de los fenómenos más claros de la temporada alta.

Desde Turavion señalan que este comportamiento responde, en parte, a factores como la cercanía, la conectividad aérea y los tiempos de estadía más acotados. Dentro de la región, Brasil concentra la mayor cantidad de solicitudes, con destinos como Búzios, Florianópolis y Río de Janeiro liderando las preferencias.

“El promedio de estadía en estos destinos bordea las cinco noches, lo que confirma una inclinación por viajes más cortos y manejables. En contraste, Europa mantiene estadías superiores a las diez noches, lo que implica mayor planificación y presupuesto”, explicó Federico Pamplona, jefe de Marketing de Turavion.

Además de Brasil, comienzan a activarse con fuerza ciudades como Buenos Aires y Lima, principalmente en formato de escapadas breves de dos o tres noches. Este comportamiento refleja a un consumidor que busca optimizar tiempo y presupuesto, muchas veces a último minuto, sin renunciar a una experiencia internacional.

Junto con esta preferencia regional, también han surgido consultas por destinos menos tradicionales para el viajero chileno, como Estambul, solicitudes vinculadas a safaris en África y escalas breves en Panamá. Este interés abre la interrogante sobre si se trata de un fenómeno puntual o del inicio de una diversificación más amplia en las preferencias internacionales.

Desde Turavion advierten que la tendencia no responde únicamente a razones económicas, sino también a un cambio en la forma de planificar. “Asimismo, se mantiene un comportamiento mixto entre quienes planifican con meses de anticipación para asegurar mejores tarifas y quienes cotizan a última hora buscando igualar valores entre distintas agencias, aunque privilegiando siempre el respaldo presencial al momento de concretar la compra”, agregó Pamplona.

Este mayor interés por los destinos regionales va de la mano con un aumento en la búsqueda digital, reflejo de un consumidor que investiga, compara y evalúa antes de decidir. No obstante, persiste un segmento relevante, especialmente entre viajeros primerizos, que busca orientación para estructurar su itinerario y tomar decisiones informadas.

Con mejores conexiones aéreas, tiempos de vuelo más breves y una oferta cada vez más diversa, Sudamérica se consolida como el principal foco internacional de los chilenos este verano, mientras comienzan a emerger señales de una posible apertura hacia destinos más lejanos y menos convencionales.