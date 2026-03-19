Nueva herramienta con IA permite encontrar vuelos baratos con búsquedas simples

La plataforma Google Vuelos avanza en su desarrollo con nuevas funciones basadas en inteligencia artificial que permiten buscar, comparar y reservar pasajes aéreos de forma más simple, conectando directamente con aerolíneas y agencias de viaje a nivel global.

Su funcionamiento apunta a facilitar la planificación de viajes, evitando la necesidad de navegar entre múltiples sitios o realizar búsquedas complejas. La plataforma centraliza opciones de vuelos, precios y disponibilidad en un solo lugar.

Inteligencia artificial para búsquedas más intuitivas

Uno de los principales avances recientes es la incorporación de la función “Ofertas de vuelos” (Flight Deals), impulsada por inteligencia artificial de Google, basada en su tecnología Gemini.

Esta herramienta permite realizar búsquedas utilizando lenguaje natural, reemplazando los tradicionales filtros rígidos de origen, destino y fechas. Así, los usuarios pueden describir directamente el tipo de viaje que desean.

Por ejemplo, solicitudes como “necesito una escapada romántica a la playa en noviembre” o “encuentra vuelos económicos para esquiar en Estados Unidos en diciembre” son interpretadas por el sistema, que entrega resultados ajustados a esas preferencias.

Más rapidez y opciones personalizadas

La nueva función actúa como un asistente de viaje que analiza datos en tiempo real provenientes de más de 300 aerolíneas y socios del sector turístico.

Entre sus principales características se encuentran:

La capacidad de explorar destinos sugeridos según la intención del usuario.

La reducción del tiempo de búsqueda, al procesar múltiples combinaciones en segundos.

La priorización de tarifas con mayores niveles de ahorro histórico.

Esto permite a los viajeros acceder a opciones más ajustadas a su presupuesto y expectativas, especialmente en contextos de alta variabilidad de precios.

Complemento a las funciones tradicionales

La herramienta no reemplaza las funcionalidades clásicas de Google Vuelos, como el seguimiento de precios o la visualización de calendarios de tarifas, sino que las complementa.

El objetivo es ofrecer una experiencia más completa, combinando herramientas analíticas con capacidades de inteligencia artificial que facilitan la toma de decisiones.

Actualmente, la función está disponible en más de 200 países y territorios, incluyendo su uso en español latinoamericano y otros idiomas, tanto en dispositivos móviles como en escritorio.

Tecnología aplicada al turismo

La incorporación de inteligencia artificial en plataformas de viaje refleja una tendencia creciente en la industria turística, donde la personalización y la eficiencia se vuelven factores clave.

En este contexto, herramientas como Google Vuelos buscan responder a nuevas formas de planificar viajes, donde la rapidez, la flexibilidad y la transparencia en la información se vuelven cada vez más relevantes para los usuarios.