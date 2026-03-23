Viajes con rebajas: Travel Sale 2026 reúne ofertas en turismo por tres días

Desde este lunes 23 de marzo comenzó una nueva edición del Travel Sale, iniciativa que reúne a decenas de empresas del rubro turístico con descuentos en servicios como pasajes aéreos, hospedajes y paquetes, disponibles por tiempo limitado.

El Travel Sale 2026 se desarrolla entre el 23 y el 25 de marzo, periodo en el que los usuarios podrán acceder a promociones en distintas categorías vinculadas al turismo.

Se trata de un evento enfocado en el comercio electrónico, donde las empresas participantes ofrecen descuentos en vuelos, alojamientos, seguros de viaje, arriendo de vehículos y otros servicios asociados a la planificación de viajes.

Las ofertas pueden revisarse a través del sitio oficial del evento, donde se agrupan las distintas promociones disponibles durante los tres días de campaña.

Una iniciativa del sector turístico

El Travel Sale es una instancia que se realiza desde 2019 y que es organizada por la Cámara de Comercio de Santiago, en conjunto con la Subsecretaría de Turismo, la Asociación Chilena de Empresas de Turismo y la Federación de Empresas de Turismo de Chile.

El objetivo de esta iniciativa es incentivar la compra de servicios turísticos mediante plataformas digitales, concentrando en un periodo acotado diversas ofertas del sector.

Para esta edición, se confirmó la participación de 36 marcas del rubro, que incluyen aerolíneas, agencias de viajes, hoteles, compañías de seguros y otros servicios turísticos.

Entre ellas destacan LATAM Airlines, Sky Airline e Iberia, junto a agencias como Despegar, Viajes Falabella y Atrápalo.

También participan compañías de cruceros como MSC Cruises y Royal Caribbean, además de empresas de asistencia en viaje como Assist Card y Universal Assistance.

En el ámbito de alojamientos y destinos, figuran opciones como Huilo-Huilo, Parque Futangue y Hotel Magnolia, entre otros.

Qué tipo de descuentos se pueden encontrar

Durante el Travel Sale, las ofertas abarcan una amplia variedad de servicios: pasajes aéreos nacionales e internacionales, paquetes turísticos, estadías en hoteles, seguros de viaje y arriendo de vehículos.

El evento busca facilitar la comparación de precios y alternativas en un solo lugar, permitiendo a los usuarios planificar viajes con mayor anticipación y acceder a promociones por tiempo limitado.

Desde su creación, el Travel Sale se ha consolidado como una de las principales campañas de comercio electrónico del sector turístico en Chile.

La instancia reúne a actores relevantes del rubro y concentra la oferta en una ventana acotada, en línea con otras iniciativas digitales que buscan dinamizar el consumo y fomentar la planificación de viajes a través de plataformas online.