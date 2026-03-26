Brand USA impulsa el turismo desde Sudamérica y apuesta por Chile como mercado clave

Durante cuatro días, la ciudad de Río de Janeiro se convirtió en el principal punto de encuentro de la industria turística regional con la primera edición del Brand USA Travel Week South America. El evento reunió a más de 50 expositores estadounidenses con cerca de 80 compradores y representantes de medios provenientes de Brasil, Colombia, Argentina, Chile y Perú.

La iniciativa —que incluyó reuniones de negocios, sesiones de análisis y networking— marca un hito en la estrategia de promoción de Estados Unidos en la región, en un momento de recuperación y transformación del turismo internacional.

“Sudamérica representa una audiencia de viajeros altamente comprometida y en evolución para Estados Unidos”, afirmó Malcolm Smith, vicepresidente sénior de mercados globales de Brand USA.

El evento se desarrolló en un contexto especialmente favorable para la promoción turística de Estados Unidos. El calendario de los próximos años incluye hitos de alto impacto global como la Copa Mundial de la FIFA 2026, el 250 aniversario de la independencia del país y el centenario de la Ruta 66. A esto se suman los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028 y los Juegos Olímpicos de Invierno de Salt Lake City 2034, consolidando una década marcada por grandes eventos.

En paralelo al Travel Week, Brand USA desplegó en Río de Janeiro su campaña America the Beautiful, plataforma con contenidos en español y portugués, que busca conectar con un viajero de alto impacto, poniendo el foco en experiencias de familia y lujo, y apoyándose en herramientas digitales para facilitar la planificación personalizada.

Un mercado en expansión y mayor sofisticación

El interés de Estados Unidos por la región se sustenta en cifras concretas. América del Sur se consolidó como el tercer mercado emisor de ultramar, con 5,4 millones de visitantes y cerca de 20 mil millones de dólares en gasto durante el último año.

La conectividad aérea también acompaña este crecimiento: más de 8,9 millones de asientos directos anuales vinculan a la región con Estados Unidos. Aun así, cerca del 60% de los viajeros utiliza vuelos con conexión, principalmente a través de hubs como Ciudad de Panamá y Lima, lo que facilita el acceso a una red más amplia de destinos.

Este escenario ha impulsado un cambio en el perfil del viajero sudamericano, que hoy privilegia experiencias personalizadas, turismo de bienestar, propuestas de lujo y recorridos multidestino, más allá de ciudades tradicionales como Miami, Nueva York y Orlando.

En paralelo, plataformas como Instagram, TikTok, YouTube y Facebook se consolidan como motores de inspiración y planificación, incluso en mercados donde las agencias de viaje mantienen relevancia.

Chile: un mercado atractivo

Dentro de este panorama, Chile ocupa un lugar particular. Sin liderar en volumen, destaca por la calidad de su viajero: mayor gasto promedio, estadías más largas y una planificación más estructurada.

Se trata de un perfil que combina destinos icónicos con experiencias más específicas —naturaleza, gastronomía, cultura— y que tiende a construir itinerarios más complejos, alineados con las tendencias globales del turismo.

Una de las principales ventajas estructurales del mercado chileno es su participación en el programa Visa Waiver de Estados Unidos, condición única en América del Sur. Este factor facilita el acceso, reduce barreras y favorece decisiones de viaje más ágiles y frecuentes.

En este contexto, Chile se consolida como un mercado estratégico no por su tamaño, sino por su proyección.

Mientras otros países aportan volumen, el mercado chileno destaca por un viajero más sofisticado, con mayor capacidad de gasto y una búsqueda más profunda de experiencias.

Conectividad y diversificación: el desafío pendiente

La conectividad aérea sigue siendo el principal desafío para Chile. Aunque la oferta ha crecido, lo hace a un ritmo más moderado que en otros mercados de la región, lo que refuerza el uso de conexiones como parte habitual del viaje.

Sin embargo, esta dinámica también abre oportunidades: la posibilidad de diversificar destinos dentro de Estados Unidos y promover rutas menos tradicionales. En ese sentido, el viajero chileno —más flexible y explorador— aparece bien posicionado para adaptarse a esta lógica.

Para la industria turística estadounidense, el desafío ya no es solo atraer visitantes, sino responder a este nuevo estándar de demanda.

En esa evolución, Chile deja de ser únicamente un mercado emisor para posicionarse como un indicador de hacia dónde se mueve el turismo internacional: menos masivo, más consciente y centrado en el valor de la experiencia.