Lanzan concurso para startups que busquen impulsar la innovación en el turismo

Con el objetivo de promover la innovación y el desarrollo de soluciones que aporten valor a la industria turística, Caja Los Andes lanzó Tecla Turismo 2026, una convocatoria dirigida a startups que busquen enfrentar desafíos clave del sector mediante soluciones tecnológicas, operacionales y de gestión.

La iniciativa busca conectar a emprendedores con desafíos concretos del negocio turístico, permitiendo desarrollar soluciones con potencial de implementación real en la industria.

El programa se enmarca en un modelo de innovación abierta, y en esta versión especializada en turismo busca abordar tres áreas estratégicas para el desarrollo del sector: la creación de experiencias de alto valor para los viajeros, el fortalecimiento de la eficiencia y control del abastecimiento en turismo, y el desarrollo de herramientas de inteligencia de datos para mejorar la toma de decisiones del negocio.

La convocatoria contempla un proceso de evaluación en distintas etapas, que incluye revisión técnica de las propuestas, rondas de evaluación con equipos de negocio y un proceso de co-diseño con los finalistas para estructurar pilotos con potencial de implementación en la misma organización.

Las iniciativas seleccionadas avanzarán hasta un Demo Day, instancia en la que se elegirán hasta tres startups ganadoras, cuyos proyectos recibirán financiamiento para desarrollar pilotos en la red de hoteles y cabañas de Caja Los Andes (11 destinos a lo largo del país).

El gerente general de Tecla Turismo, Álvaro Castilla, destacó la relevancia que adquiere esta iniciativa en un país con el potencial turístico de Chile. “Es una industria en permanente evolución y que debe incorporar nuevas ideas, tecnologías y formas de generar valor para los viajeros. Queremos abrir espacio para que startups puedan aportar soluciones concretas a desafíos del sector y, al mismo tiempo, contribuir a fortalecer la competitividad y el desarrollo de esta industria en el país”, señaló.

En total, el programa contempla $30 millones a distribuir entre los proyectos seleccionados, con un financiamiento de hasta $10 millones por piloto, además de acompañamiento durante el proceso de desarrollo e implementación de las soluciones.Las startups interesadas podrán postular sus propuestas hasta el 3 de abril a través del sitio leap.cajalosandes.cl, donde se encuentran disponibles las bases del programa y los detalles del proceso de selección.