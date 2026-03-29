Alza de combustibles enciende alerta en el turismo: advierten impacto en precios y demanda

La reciente alza en el precio de los combustibles en Chile, impulsada por la volatilidad internacional del petróleo en medio de la crisis en Medio Oriente, encendió las alertas en la industria turística. Desde la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur), su presidenta ejecutiva, Mónica Zalaquett, advirtió que el incremento podría tener efectos directos tanto en los costos del sector como en las decisiones de viaje de los consumidores.

El turismo —una actividad profundamente dependiente del transporte— enfrenta un escenario complejo. El combustible no solo incide en los pasajes aéreos y terrestres, sino también en toda la cadena de valor: traslados internos, excursiones, logística de operadores, e incluso en la operación diaria de hoteles y restaurantes. En ese contexto, el alza de las bencinas presiona los costos estructurales de la industria.

Desde el gremio señalan que, si la tendencia se mantiene, es probable que parte de estos mayores costos se trasladen a los precios finales. Esto podría traducirse en viajes más caros, afectando la demanda, especialmente en un contexto donde el turismo sigue siendo sensible al ingreso disponible de las personas. “Este tipo de alzas puede incidir directamente en las decisiones de viaje”, enfatizan.

El momento no es menor. La industria turística aún se encuentra consolidando su recuperación tras años de contracción y busca retomar una senda de crecimiento sostenido. En ese escenario, nuevas presiones inflacionarias podrían frenar el dinamismo del sector y afectar la competitividad de Chile como destino, particularmente frente a otros mercados de la región.

El impacto también se proyecta a nivel territorial. Con cerca de 700 mil empleos asociados, el turismo cumple un rol clave en el desarrollo de economías regionales, muchas de ellas altamente dependientes de la llegada de visitantes. Un encarecimiento de los viajes podría traducirse en menor flujo turístico, afectando directamente a destinos locales, emprendimientos y comunidades.

Desde Fedetur hicieron un llamado a monitorear la evolución de la crisis internacional y avanzar en medidas que permitan mitigar el impacto del alza de los combustibles. El desafío, coinciden en la industria, será sostener la competitividad sin traspasar completamente los costos a los viajeros, en un equilibrio clave para la reactivación del sector.