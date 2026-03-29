Cuatro destinos costeros más económicos para disfrutar comida marina en Semana Santa 

Con la llegada de los primeros feriados de 2026 en Chile, correspondientes al viernes 3 y sábado 4 de abril por Semana Santa, cientos de personas ya comienzan a planificar una escapada para desconectarse de la rutina. Y qué mejor que hacerlo junto al mar, donde la gastronomía marina se convierte en la gran protagonista del primer fin de semana largo del año.

Desde caletas tradicionales hasta balnearios con encanto, la zona central ofrece múltiples alternativas ideales para degustar pescados y mariscos frescos.

Y si bien el alza de los combustibles puede hacer replantearse la posibilidad de viajar, la plataforma Recorrido.cl hizo una selección de destinos con los pasajes más económicos para esta fecha ante el alza del costo de la vida.



Santiago → Pichilemu

El destino top según la encuesta Cadem y la capital del surf, destaca por sus mariscos frescos presentes en caleta La Puntilla. Además, se presenta como un excelente destino para combinar deporte y buena mesa.

Pasajes entre $9.600 – $12.800 CLP

Santiago → Algarrobo

Algarrobo: Ideal para mariscos frescos con vista al litoral central en un restorán frente a la playa.

Pasajes entre $6.100 y $7.900 CLP

Santiago → El Quisco

La oferta gastronómica de El Quisco es variada, abundante y muy enfocada en productos del mar, pero con distintos estilos: desde picadas de caleta hasta restaurantes más turísticos.

Pasajes: $6.100 – $14.600 CLP

Santiago → Valparaíso

Clásico puerto con una amplia oferta de restaurantes y caletas que en estas fechas reciben turistas de todo Chile.

Pasajes entre $4.000 – $4.900 CLP.

Planificación anticipada: clave para el viaje

Marco Benavente, country manager de la plataforma recomienda a los viajeros comprar sus pasajes con anticipación y considerar horarios flexibles para evitar congestión en terminales y carreteras. “Debido a la alta demanda esperada para este primer fin de semana largo del año, siempre es bueno comenzar a cotizar con al menos dos semanas de anticipación y comprar lo antes posible, ya que esta es una fecha de mucho movimiento”, explicó

Así, Semana Santa no solo se presenta como una oportunidad de descanso, sino también como una invitación a recorrer la costa central y disfrutar de lo mejor de la gastronomía marina chilena.