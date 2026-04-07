Canadá: del “Snow Latino” al destino cultural que seduce a viajeros latinoamericanos

Lo que comenzó como un momento pop terminó instalando una conversación cultural. Tras la participación de Bad Bunny en el Super Bowl 2026 y su declaración de que América es un solo continente, Canadá se volvió inesperadamente tendencia en redes sociales.

Entre memes y videos virales apareció un concepto que combinaba humor e identidad: los “Snow Latinos”. Canadienses celebrando su pertenencia continental, coreando “¡Ca-na-dá!” con entonación latinoamericana, y reivindicando su lugar dentro de una América ampliada.

Más allá del fenómeno digital, el episodio abrió una oportunidad narrativa interesante: mirar Canadá no solo como potencia del norte, sino como un destino culturalmente cercano dentro del mismo continente.

Canadá ya era potencia natural y urbana. Hoy, para muchos latinoamericanos —y especialmente chilenos— puede sentirse menos distante y más cercano, no solo en geografía, sino en relato cultural.

Entre auroras boreales, festivales multiculturales y ciudades frente al agua, el norte se volvió parte de la conversación americana.

Y quizás, también, del próximo itinerario.

Ciudades que combinan diversidad, cultura y calidad de vida

Canadá es, ante todo, urbano y multicultural. ¿Qué ciudad elegir? Cada una ofrece una puerta distinta de entrada al país.

Toronto, capital económica del país, es una de las ciudades más diversas del mundo. Más de la mitad de su población nació fuera de Canadá o es hija de inmigrantes. En barrios como Kensington Market conviven mercados independientes, murales y gastronomía global. ideal para primera visita, multicultural y dinámica.

Montreal, en la provincia de Quebec, ofrece una experiencia francófona única en América: calles adoquinadas, cafés al estilo europeo y una agenda cultural intensa que convierte el verano en una fiesta continua. perfecta para quienes buscan ambiente europeo dentro de América.

Vancouver, en la costa del Pacífico, sorprende por su equilibrio entre rascacielos modernos y naturaleza salvaje. En minutos se puede pasar del centro financiero a senderos forestales o playas frente al océano. recomendada para amantes de la naturaleza y el océano Pacífico.

Para un viajero chileno, acostumbrado a la mezcla entre ciudad y paisaje —Santiago y la cordillera, Valparaíso y el mar— Vancouver puede sentirse sorprendentemente familiar, aunque a una escala distinta.

Naturaleza a escala monumental y costumbres que fascinan a los latinos

Si algo posiciona a Canadá como potencia turística global es su naturaleza. Los lagos turquesa y glaciares del Parque Nacional Banff o las imponentes Cataratas del Niágara vistas desde el lado canadiense son uno de sus imperdibles. Las auroras boreales en Yukon o Manitoba seducen al igual que los bosques, rutas escénicas y parques nacionales con infraestructura impecable.

Para los chilenos que valoran destinos como Torres del Paine o el desierto de Atacama, Canadá ofrece una experiencia similar de paisaje extremo, pero en clave boreal.

Aquí el invierno no es obstáculo: es parte del espectáculo.

Pero ademas hay rasgos culturales que resultan especialmente interesantes para viajeros de Chile y América Latina:

La vida en torno al invierno. En Canadá el frío se celebra. Festivales de hielo, pistas de patinaje al aire libre, mercados navideños iluminados y deportes invernales forman parte de la identidad nacional. Para muchos latinoamericanos, experimentar un invierno real es parte esencial del viaje.

Cultura del respeto y convivencia. La cortesía canadiense es casi marca país. El respeto por el espacio público, la diversidad cultural y las normas genera una sensación de orden y seguridad que suele destacarse en relatos de viajeros.

Multiculturalidad tangible. En un mismo día se puede desayunar con influencia francesa, almorzar comida vietnamita y cenar gastronomía latinoamericana. Toronto y Montreal tienen comunidades chilenas, colombianas, mexicanas y peruanas consolidadas.

Presencia de culturas originarias. Canadá ha avanzado en visibilizar sus pueblos indígenas mediante museos, rutas culturales y experiencias turísticas. Para países latinoamericanos con profundas raíces indígenas, ese diálogo cultural resulta significativo.

Cómo llegar desde Chile

Canadá está más cerca de lo que parece.

Desde el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez existen dos principales formas de viajar:

Vuelos directos. En determinadas temporadas opera vuelo directo Santiago–Toronto con Air Canada hacia el Aeropuerto Internacional Toronto Pearson.

Duración aproximada: 10 a 11 horas.

Es la opción más rápida y cómoda.

Vuelos con escala. También es frecuente viajar vía Lima, Bogotá, Panamá o Estados Unidos, dependiendo de la aerolínea y el destino final. Si se viaja a Montreal o Vancouver, muchas veces se conecta en Toronto.

Tiempo total estimado: entre 13 y 18 horas.

Requisitos migratorios. Los chilenos no necesitan visa tradicional de turismo. Solo deben tramitar una eTA (Electronic Travel Authorization)online antes de viajar. El proceso es simple y suele aprobarse rápidamente.