Ruta 66: la icónica carretera que definió un país cumple 100 años

En noviembre de 2026, la mítica Route 66 cumplirá 100 años. No es solo un aniversario: es la celebración de una de las rutas más influyentes en la historia del viaje moderno. Un camino que no solo conectó territorios, sino que moldeó la idea misma de libertad sobre ruedas.

Desde Chicago hasta Santa Monica, esta carretera de casi 4.000 kilómetros atravesó el corazón de Estados Unidos y se convirtió en símbolo de migración, progreso y cultura popular.

Hoy, un siglo después, la “Mother Road” vuelve a latir con fuerza.

Una carretera que cambió la historia y una celebración de costa a costa

Inaugurada en 1926 como parte del sistema de carreteras federales, la Ruta 66 fue clave durante momentos decisivos como la Gran Depresión, cuando miles de familias la recorrieron en busca de oportunidades hacia el oeste.

Pero su impacto va mucho más allá de lo económico. La ruta consolidó el concepto del viaje por carretera, la cultura de los moteles, diners y estaciones de servicio, pero sobre todo un imaginario colectivo alimentado por la música, el cine y la literatura. No por nada, fue bautizada como la “Main Street of America”.

Durante todo 2026, Estados Unidos se transformará en un gran escenario para homenajear la Ruta 66. No se trata de un evento puntual, sino de una agenda nacional extendida.

La celebración será en grande. Habrá festivales temáticos en pueblos históricos, exhibiciones en museos y centros culturales, caravanas de autos clásicos y rallies, restauración de hitos icónicos, experiencias gastronómicas ligadas a la carretera, entre muchas actividades que se desplegarán a lo largo de los ocho estados que cruza la ruta durante todo el año.

Algunas fechas clave incluyen festivales en Illinois, exposiciones históricas y eventos comunitarios que buscan revivir el espíritu original de la carretera.

Imperdibles de la Ruta 66: paradas que cuentan historias

Recorrer la Ruta 66 no es solo viajar: es atravesar un museo vivo. Estos son algunos de sus puntos esenciales:

1. Chicago, el punto de partida

El kilómetro cero. Aquí comienza la experiencia, entre arquitectura icónica y cultura urbana.

2. Springfield, Illinois

Considerada la “cuna” de la Ruta 66, concentra museos, diners históricos y celebraciones clave del centenario.

3. St. Louis, Missouri

El famoso Gateway Arch marca el paso hacia el oeste. En 2026, será escenario de exposiciones especiales.

4. Oklahoma y Texas: la América profunda

Pueblos detenidos en el tiempo, estaciones vintage y el verdadero espíritu de carretera.

5. Nuevo México

Paisajes desérticos y cultura nativa que redefinen el viaje.

6. Arizona: el corazón icónico

Aquí se encuentran joyas como:

Grand Canyon

Seligman , uno de los tramos mejor conservados

7. Santa Monica, el final del viaje

El océano Pacífico como recompensa final. El clásico cartel marca el fin de la ruta.

Cómo hacer la Ruta 66 en 2026

Duración ideal

Entre 14 y 21 días para recorrerla completa

Opciones de viaje

Auto arrendado (la opción más clásica)

Moto (muy popular en el centenario)

Tours guiados temáticos

Consejos clave

Reservar con anticipación (2026 será un año de alta demanda)

Combinar tramos históricos con autopistas modernas

Priorizar alojamientos icónicos (moteles vintage)

Viajar de este a oeste para seguir la narrativa original

Recorrerla en su centenario será una experiencia única e irrepetible.

Cómo llegar desde Chile

Para un viajero chileno, el viaje comienza en avión:

Ruta recomendada

Vuelo desde Santiago Llegada a: Chicago (inicio clásico), o

(inicio clásico), o Los Angeles (si prefieres hacerlo al revés)

Aeropuertos clave

Chicago O’Hare (ORD)

Los Angeles International Airport (LAX)

Requisitos

Visa o ESTA

Licencia de conducir internacional

Seguro de viaje

La Ruta 66 no es solo una carretera: es una narrativa en movimiento. Un viaje donde cada parada tiene memoria, cada letrero cuenta una historia y cada kilómetro revive un mito.

En su centenario, la ruta vuelve a convocar al mundo. Y quizás, como hace un siglo, la promesa sigue siendo que no se trata de llegar, sino de todo lo que ocurre en el camino.