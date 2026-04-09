Turismo deportivo crece a nivel global: Brasil impulsa viajes ligados al fútbol con nueva ruta

Viajar para ver o vivir el deporte ya no es una práctica marginal. El turismo deportivo crece a nivel global impulsado por la conexión emocional que generan disciplinas como el fútbol y por su capacidad de dinamizar economías locales. En ese contexto, Brasil apuesta por posicionarse en este segmento con una nueva estrategia que combina cultura, historia y experiencia.

Se trata de un fenómeno que abarca tanto a quienes se trasladan para participar en actividades —como maratones o deportes de nieve— como a quienes viajan para presenciar eventos o recorrer espacios vinculados a sus disciplinas favoritas.

Más allá del espectáculo, este tipo de turismo articula experiencias que combinan identidad cultural, entretenimiento y desarrollo económico, generando impacto en territorios que encuentran en el deporte una vía de proyección internacional.

El fútbol como eje cultural y turístico

Dentro de este escenario, el fútbol destaca como uno de los principales motores del turismo deportivo. Su alcance global, su arraigo cultural y su capacidad de convocatoria lo convierten en una herramienta estratégica para atraer visitantes.

Brasil, país donde el fútbol forma parte de la vida cotidiana, ha decidido capitalizar este vínculo a través de una nueva propuesta turística. La iniciativa busca transformar la pasión por el deporte en una experiencia estructurada, que permita recorrer el país desde su historia futbolística.

La Ruta del Fútbol: una experiencia digital y territorial

La agencia oficial de promoción turística de Brasil, Embratur, presentó la “Ruta del Fútbol”, una plataforma digital que reúne itinerarios y experiencias vinculadas al deporte más popular del país.

El proyecto ofrece recorridos que incluyen estadios históricos, museos, sedes de clubes y espacios tradicionales frecuentados por aficionados, como bares emblemáticos. Todo ello organizado en una guía accesible que permite al visitante explorar el ecosistema futbolístico brasileño.

La iniciativa comienza en Río de Janeiro, ciudad clave en la historia del fútbol del país y sede de uno de sus íconos más reconocidos: el estadio Maracanã. Desde allí, se proyecta como un modelo replicable en otros destinos.

Innovación y estrategia de posicionamiento

La plataforma fue desarrollada por EmbraturLAB, el laboratorio de innovación de la agencia, y busca facilitar la planificación del viaje mediante información organizada según intereses, fechas y ubicaciones.

El objetivo es integrar el fútbol como una puerta de entrada a la cultura brasileña, mostrando cómo este deporte atraviesa distintos ámbitos de la vida social.

La Ruta del Fútbol forma parte de una estrategia mayor para posicionar a Brasil como un destino de turismo deportivo y cultural, especialmente en un contexto en que el país se prepara para albergar la Copa Mundial Femenina de la FIFA en 2027.

Turismo en expansión y oportunidades regionales

La apuesta se produce en un momento de crecimiento del turismo internacional en Brasil. En 2025, el país alcanzó un récord de más de 9,2 millones de visitantes extranjeros, lo que representa un aumento de 37,1% respecto al año anterior.

Estas cifras reflejan no solo el atractivo tradicional del país, asociado a sus paisajes y clima, sino también la diversificación de su oferta turística, donde el deporte comienza a jugar un rol cada vez más relevante.

El turismo deportivo, y en particular el vinculado al fútbol, abre nuevas posibilidades para conectar a los viajeros con las identidades locales. A través de estas experiencias, los destinos no solo muestran sus atractivos, sino también sus historias, tradiciones y formas de vida.

En ese sentido, iniciativas como la Ruta del Fútbol buscan consolidar una tendencia en expansión: viajar no solo para conocer un lugar, sino para vivirlo desde sus pasiones más profundas.