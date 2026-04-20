Alza del combustible impacta vuelos y turismo: cancelaciones, precios más altos y menos oferta

El queroseno —también conocido como jet fuel— es uno de los principales costos de las aerolíneas, representando cerca del 25% de sus gastos totales, dependiendo del tipo de ruta.

En las últimas semanas, su precio se ha disparado debido al conflicto en Oriente Medio y al bloqueo del estrecho de Ormuz, una de las principales rutas de transporte de petróleo a nivel global.

Este escenario ha obligado a compañías aéreas a tomar medidas inmediatas para contener pérdidas.

Cancelaciones y reducción de rutas

La aerolínea neerlandesa KLM anunció la suspensión de 160 vuelos en mayo, al considerar que algunas rutas dejaron de ser rentables.

“Debido al aumento de los costes del queroseno, actualmente ya no resultan viables desde el punto de vista financiero”, indicó la compañía.

Aunque la medida representa menos del 1% de sus vuelos europeos, refleja una tendencia que comienza a extenderse en la industria.

En paralelo, el grupo Lufthansa adelantó un plan de ajuste que incluye la reducción de vuelos, la retirada de aeronaves y la suspensión de operaciones de su filial CityLine, con el objetivo de disminuir costos y consumo de combustible.

Pasajes más caros y menor oferta

El impacto no se limita a las operaciones. También comienza a trasladarse a los precios de los pasajes. El presidente de Iberia, Marco Sansavini, señaló que el encarecimiento del combustible ya se refleja en el valor de los boletos, especialmente en rutas entre Europa y Asia.

La razón, explicó, es la reducción de la oferta de asientos. Menos vuelos disponibles generan un aumento automático en los precios, impulsado por la demanda.

Recargos y ajustes en Asia

En Asia, el efecto se traduce en aumentos directos para los pasajeros. Aerolíneas surcoreanas anunciaron que aplicarán en mayo el nivel máximo de recargo por combustible.

Compañías como Korean Air elevarán significativamente estos cobros, que pueden superar los 300 dólares en vuelos internacionales.

Este ajuste responde al alza del precio del crudo, medido por indicadores como el MOPS, que alcanzó niveles récord en las últimas semanas.

Impacto en el turismo

El aumento de precios y la reducción de rutas pueden afectar directamente al turismo internacional.

Menos disponibilidad de vuelos y tarifas más altas podrían desincentivar los viajes, especialmente en rutas de larga distancia, donde el costo del combustible tiene mayor incidencia.

Además, destinos que dependen del flujo de turistas internacionales podrían ver una disminución en la demanda si los costos de traslado continúan en alza.

Un escenario incierto

Si bien algunas aerolíneas cuentan con coberturas de combustible que amortiguan temporalmente el impacto, la prolongación del conflicto podría agravar la situación.

“Si el conflicto se alarga, su impacto terminará siendo más visible también para nosotros”, advirtió Sansavini.

En ese contexto, la industria aérea enfrenta un escenario de alta volatilidad, donde factores geopolíticos inciden directamente en la conectividad global y en la planificación de viajes.

El comportamiento del precio del combustible será determinante en los próximos meses. De mantenerse la tendencia al alza, es probable que continúen los ajustes en la oferta de vuelos y en los precios.

Para los viajeros, esto podría traducirse en menos opciones y costos más elevados, mientras que para la industria turística representa un nuevo desafío en la recuperación de la movilidad internacional.