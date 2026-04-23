Santiago busca consolidarse como destino turístico de clase mundial

Consolidar a las capitales como motores turísticos es, hoy, una estrategia clave para los países que buscan posicionarse en el mapa global. Más allá de su rol administrativo, estas ciudades concentran identidad, infraestructura, conectividad y relato cultural. Casos como Buenos Aires, Ciudad de México o Lima evidencian cómo una capital bien articulada puede transformarse en un destino en sí mismo, capaz de atraer visitantes, dinamizar economías locales y proyectar una imagen país coherente hacia el exterior.

En ese escenario, Santiago busca dar un giro decisivo. Con el objetivo de posicionarse como un destino competitivo en América Latina, el Gobierno de Santiago lanzó la primera Política Regional de Turismo Sostenible 2025–2035, una hoja de ruta que apunta a consolidar al turismo como motor de desarrollo económico, social y territorial.

El anuncio —realizado en la Bolsa de Comercio de Santiago— reunió a autoridades, gremios y actores del sector, marcando un hito en la planificación turística de la capital. “Hoy Santiago da un paso histórico: pasamos del potencial a la acción”, afirmó el gobernador Claudio Orrego, “Tenemos todo para ser la capital turística de América Latina —vino, cordillera, cultura, gastronomía y grandes eventos—, pero ahora tenemos lo más importante: una hoja de ruta clara y un trabajo conjunto entre lo público y lo privado”.

De ciudad de paso a destino en sí mismo

Durante años, Santiago ha sido percibida como una escala hacia otros íconos turísticos del país, como San Pedro de Atacama, Patagonia o Valparaíso. Sin embargo, su principal desafío —y también su oportunidad— está en revertir esa lógica y consolidarse como una experiencia completa.

La capital chilena posee una ventaja difícil de replicar: la diversidad concentrada. En un mismo día es posible transitar entre la alta montaña y los valles vitivinícolas. Centros de esquí como Valle Nevado y La Parva conviven con rutas del vino en el Valle del Maipo, generando una oferta que combina naturaleza, deporte y enoturismo en un radio acotado.

A ello se suma una escena urbana en constante evolución. Barrios como Barrio Lastarria, Bellavista y Barrio Yungay reflejan la diversidad cultural de la ciudad, con propuestas que van desde la gastronomía contemporánea hasta espacios patrimoniales y circuitos creativos. También la consolidación de diversos polos gastronómicos que abarcan comunas como Vitacura, Las Condes, Providencia o Ñuñoa, e incluso comunas con oferta en enoturismo y turismo aventura.

Tres ejes para una capital competitiva

La nueva política turística se estructura en tres pilares estratégicos: posicionar a Santiago como capital del vino y la montaña; consolidarla como un hub de negocios y grandes eventos; y proyectarla como un destino seguro, sostenible y de calidad.

Este último punto no es menor. La competitividad de las capitales ya no depende únicamente de sus atractivos, sino de su capacidad de ofrecer experiencias integradas, con estándares de servicio, infraestructura adecuada y պայմանes de seguridad que respondan a las expectativas del turismo global.

En esa línea, la presidenta ejecutiva de la Federación de Empresas de Turismo de Chile, Mónica Zalaquett, enfatizó que Santiago debe dejar de ser solo una puerta de entrada y transformarse en un destino consolidado. “Santiago necesita consolidarse como un destino turístico competitivo y no solo como puerta de entrada al país. La capital tiene un enorme potencial económico en turismo, pero para aprovecharlo se requiere que esta estrategia se traduzca en acciones concretas: promoción internacional, mayor seguridad, mejor infraestructura y recuperación de espacios urbanos. Lo importante ahora es pasar del diseño a la ejecución”, enfatizó.

Para ello, señaló, será clave avanzar en promoción internacional, recuperación de espacios urbanos y mejoras en infraestructura.

Uno de los elementos más relevantes de esta política es su proceso participativo. Más de 9 mil personas fueron parte de su elaboración a través de cabildos, encuestas y entrevistas, integrando visiones de las 52 comunas de la región y alineando a actores públicos, privados y académicos en torno a objetivos comunes.

Este enfoque territorial busca precisamente evitar uno de los errores más frecuentes en el desarrollo turístico: la desconexión entre planificación y realidad local. Aquí, la estrategia se construye desde la diversidad del territorio, reconociendo que la riqueza de Santiago también está en sus múltiples identidades.

Una vitrina al mundo

Como parte de este impulso, se presentó además VisitSantiago.travel, la nueva plataforma oficial de promoción turística de la capital. El sitio reúne en un solo espacio la oferta de la ciudad, con contenidos en varios idiomas, panoramas actualizados y experiencias que abarcan desde el turismo urbano hasta la naturaleza y el enoturismo.

La iniciativa busca mejorar la experiencia del visitante y fortalecer la visibilidad internacional de Santiago, en un contexto donde la decisión de viaje está cada vez más mediada por el acceso a información clara, atractiva y confiable.

Con la hoja de ruta está definida, comienza el desafío donde el éxito no dependerá solo del diseño estratégico, sino de la capacidad de التنفيذ, coordinación y continuidad en el tiempo.

“El turismo no solo proyecta a Santiago al mundo, también genera empleo y protege nuestro patrimonio. Por eso, nuestro compromiso es uno solo: trabajar sin pausa para que este sueño se transforme en realidad”, afirmó Orrego.

Y es que Santiago tiene los atributos: conectividad a través del Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, diversidad geográfica, una escena cultural en crecimiento y una identidad que cruza tradición y modernidad.