La Boca renace: nuevas rutas para explorar historia, mar y gastronomía en Concón

En la desembocadura del río Aconcagua, donde el paisaje costero se mezcla con la historia y la vida de mar, el barrio La Boca se alza como el corazón fundacional de Concón. Este sector, profundamente ligado a la pesca artesanal, al primer astillero del país y a culturas prehispánicas, ha sabido mantener su identidad patrimonial mientras se proyecta como uno de los polos turísticos más atractivos del litoral central.

Su trazado urbano, de carácter mixto y amable con el peatón, invita a recorrer sin prisa espacios emblemáticos como la Caleta San Pedro y el histórico borde costero, considerado el primer camino turístico de Chile. Aquí, la vida comunitaria convive con una oferta gastronómica diversa y un entorno natural privilegiado, donde destacan el humedal de la desembocadura, el cerro Mauco y una playa que se ha transformado en punto clave para deportes náuticos como el surf y la canoa polinésica.

Con 112 locales activos, La Boca despliega una oferta comercial dinámica que incluye restaurantes, cocinerías, cafeterías, bares, ferias de productos locales, artesanías y servicios turísticos que van desde arriendo de bicicletas hasta excursiones guiadas y hospedajes. Un ecosistema que refleja el pulso cotidiano del barrio y su creciente atractivo para visitantes durante todo el año.

Nuevas rutas para redescubrir La Boca

Con el objetivo de consolidarse como un destino integral más allá de la temporada estival, el Barrio Comercial La Boca de Concón lanzó una serie de rutas turísticas que invitan a explorar el territorio desde una mirada más amplia, conectando su riqueza natural, cultural y gastronómica.

“Las rutas siempre han existido, pero faltaba mirarlas y reconocer todo lo que teníamos. Hoy buscamos relevar nuestro patrimonio natural y cultural, visibilizando a La Boca como un todo”, explica Karen Olivares, presidenta del barrio comercial.

Esta iniciativa —desarrollada con el apoyo del Servicio de Cooperación Técnica— incorpora señaléticas e información en puntos estratégicos, facilitando recorridos autoguiados que combinan caminatas por el borde costero, visitas al humedal y experiencias culinarias que van desde pescaderías tradicionales hasta propuestas contemporáneas.

Además, el proyecto busca reforzar la identidad de Concón como capital gastronómica de Chile y reconocido boulevard de empanadas, promoviendo un turismo más consciente, sostenible y conectado con la comunidad local. A esto se suman tradiciones profundamente arraigadas como la Fiesta de San Pedro y la Cruz de Mayo, que enriquecen la experiencia cultural del visitante.

La propuesta se estructura en tres rutas temáticas que permiten descubrir el barrio desde distintas perspectivas:

Ruta Fundacional La Boca: Un recorrido por los principales hitos históricos, culturales y naturales del sector. Incluye paradas en la Plaza Patricio Lynch, el Museo Histórico y Arqueológico de Concón, la Plaza Gran Hotel y sus miradores, además de la caleta de pescadores. El trayecto se extiende hacia la desembocadura del río Aconcagua y su humedal, un espacio de alto valor ecológico y paisajístico.

Ruta Tentaciones del Barrio: Pensada para los amantes de la buena mesa, esta ruta reúne a 13 restaurantes y locales que forman parte de una red colaborativa de emprendedores. Aquí, los sabores del mar son protagonistas, junto a recetas tradicionales que consolidan a La Boca como un referente gastronómico dentro de la región.

Ruta Descanso Costero: Orientada a quienes buscan prolongar su estadía, esta ruta integra diversas opciones de alojamiento con vista al mar. Una invitación a bajar el ritmo, disfrutar del paisaje y conectar con la tranquilidad del entorno costero.

Con estas nuevas rutas, La Boca no solo busca aumentar el flujo de visitantes, sino también fortalecer su economía local y posicionarse como un destino turístico relevante en la Región de Valparaíso. Una propuesta que dialoga con las tendencias actuales de viaje: experiencias auténticas, sostenibles y profundamente conectadas con el territorio.