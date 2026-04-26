Patrimonio y cultura: el sello que posiciona a Quito en el turismo global

Ubicada en la mitad del mundo y rodeada por la cordillera de los Andes, Quito se consolida como uno de los destinos más relevantes de América Latina, gracias a su riqueza patrimonial, su oferta cultural y una industria turística en evolución.

El principal atractivo de Quito es su centro histórico, considerado el más grande y uno de los mejor conservados de Sudamérica. Este valor le permitió ser reconocida como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO en 1978.

En sus calles se concentran monumentos emblemáticos como la Basílica del Voto Nacional, una de las obras más representativas del neogótico ecuatoriano, cuya construcción se extendió por más de un siglo.

A pocos pasos, la Catedral Metropolitana de Quito domina la Plaza de la Independencia, mientras que la Iglesia de la Compañía de Jesús Quito destaca por su interior recubierto en láminas de oro.

Miradores y paisajes andinos

La geografía de Quito también forma parte de su atractivo. El El Panecillo, ubicado a más de 3.000 metros de altura, ofrece una vista panorámica de la ciudad y está coronado por la Virgen Alada, uno de sus símbolos más reconocidos.

Otra experiencia destacada es el Teleférico de Quito, que asciende hasta los 3.945 metros sobre el nivel del mar, permitiendo observar el paisaje andino y la ciudad desde las alturas.

Cultura e historia

A una hora de la ciudad se encuentra la Mitad del Mundo, un sitio que destaca la ubicación del país en la línea ecuatorial y que combina historia, ciencia y turismo. Cerca de allí, el Museo Intiñan ofrece experiencias interactivas relacionadas con la latitud 0°.

En el ámbito religioso, el Monasterio de Santa Clara Quito es uno de los más antiguos de la ciudad, reflejando siglos de tradición.

Vida urbana y nocturna

La vida urbana de Quito se extiende más allá de su historia. Sectores como La Mariscal han sido tradicionalmente el centro de la vida nocturna, mientras que zonas como Cumbayá o la calle Whymper concentran hoy a públicos más jóvenes.

El barrio de Guápulo, con su carácter bohemio y vistas al valle, y espacios como la Plaza Borja Yerovi, con murales urbanos, reflejan una ciudad en constante transformación.

Calidad turística como sello

En paralelo a su oferta cultural, Quito ha impulsado estándares de calidad en el sector turístico. Más de 300 establecimientos exhiben el llamado Distintivo Q, una certificación creada en 2011 por Quito Turismo.

“Este tipo de reconocimientos funciona también como una carta de presentación que la gente aprecia”, explica a EFE Katherine Granda, gerente de Casa Gangotena.

El programa ha evolucionado en los últimos años hacia un modelo enfocado en la mejora continua y la sostenibilidad, con acompañamiento técnico a los negocios en áreas como atención al cliente, gestión ambiental y eficiencia energética.

Actualmente, 332 establecimientos cuentan con este distintivo, en un universo de cerca de 16.000 actividades turísticas en la ciudad.

Turismo en crecimiento y desafíos

El desarrollo del turismo en Quito también está vinculado a su capacidad de adaptarse a nuevas demandas. Iniciativas como la colaboración con la certificadora internacional TourCert apuntan a fortalecer estándares globales de sostenibilidad.

Según explica Mónica Del Valle, de Quito Turismo, el objetivo es avanzar hacia certificaciones internacionales y consolidar una oferta turística responsable.

Quito combina historia, naturaleza, cultura y una creciente profesionalización de su industria turística. Su centro histórico, su ubicación geográfica y su apuesta por la calidad la posicionan como un destino que ofrece experiencias diversas en un mismo territorio.

En ese equilibrio entre tradición y modernidad, la capital ecuatoriana continúa consolidando su atractivo en el escenario turístico internacional.