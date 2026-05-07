El sendero costero más largo del mundo: así es la ruta de 4.300 kilómetros en Inglaterra

Caminar junto al mar durante miles de kilómetros es posible. Inglaterra inauguró oficialmente el King Charles III England Coast Path, un recorrido de más de 4.300 kilómetros que atraviesa playas, acantilados, dunas y reservas naturales, consolidándose como el sendero costero gestionado más largo del mundo.

El pasado 19 de marzo fue inaugurado oficialmente el King Charles III England Coast Path, una ruta de 4.325 kilómetros que recorre íntegramente el perímetro marítimo de Inglaterra.

El proyecto conecta la frontera con Escocia, en el noreste, con la frontera con Gales, en el oeste, permitiendo caminar de manera continua por algunos de los paisajes costeros más emblemáticos del país.

La ceremonia de apertura estuvo encabezada por Carlos III, quien recorrió parte del sendero en los acantilados blancos de Seven Sisters, en East Sussex. En el mismo acto también se declaró oficialmente la nueva Reserva Natural Nacional de Seven Sisters.

Un proyecto que tardó casi dos décadas

La construcción de esta ruta comenzó hace 17 años y su primer tramo se abrió en 2010, en la ciudad de Weymouth, como parte de las preparaciones previas a los Juegos Olímpicos de Londres 2012.

Desde entonces, la organización Natural England —organismo asesor del Gobierno británico en temas medioambientales— trabajó junto al Ministerio de Medio Ambiente y más de 50 autoridades locales para completar el trazado.

El desarrollo implicó crear alrededor de 1.600 kilómetros de nuevos senderos en sectores donde antes no existía acceso público, incluyendo playas, dunas y acantilados. Además, se mejoraron cerca de 2.700 kilómetros de rutas ya existentes mediante la instalación de pasarelas, puentes y señaléticas especiales.

Actualmente, más de 3.400 kilómetros ya están completamente habilitados y se espera que cerca del 90% de la infraestructura quede terminada durante el verano boreal.

Paisajes icónicos y rutas para senderistas

Uno de los principales atractivos del recorrido es la diversidad de paisajes que atraviesa.

El sendero pasa por sectores ampliamente reconocidos del litoral inglés, como los acantilados de Seven Sisters, la Costa Jurásica, las dunas de Formby y extensas áreas costeras de regiones como Cumbria, Cornualles, Northumberland y Norfolk.

Las vistas cambian constantemente entre playas abiertas, formaciones rocosas, acantilados de tiza blanca y reservas naturales protegidas, transformando el recorrido en una experiencia tanto turística como ambiental.

Además, el proyecto incorpora una medida inédita frente al cambio climático: una cláusula de “retroceso” que permite modificar automáticamente ciertos tramos si la erosión costera o el aumento del nivel del mar afectan el camino original. De esta manera, la continuidad de la ruta queda garantizada a largo plazo.

Turismo, economía local y conservación

Más allá de su dimensión paisajística, el sendero fue concebido como una herramienta para fortalecer las economías locales de las comunidades costeras inglesas.

Según datos de Natural England, el turismo asociado a rutas costeras ya genera más de 470 millones de dólares anuales y sostiene cerca de 6.000 puestos de trabajo en distintas localidades del litoral.

Las autoridades británicas esperan que la consolidación total del proyecto aumente el interés del turismo internacional vinculado al senderismo de larga distancia y a las actividades al aire libre.

Al mismo tiempo, el proyecto busca equilibrar acceso público y conservación ambiental. La inauguración de la Reserva Natural Nacional de Seven Sisters reforzó precisamente ese enfoque, combinando protección ecológica con apertura controlada del territorio a visitantes.

El auge global del turismo de senderismo

La apertura del King Charles III England Coast Path también se produce en medio del crecimiento del turismo de naturaleza y senderismo a nivel mundial.

Cada vez más viajeros buscan experiencias ligadas a caminatas de larga distancia, reservas naturales y actividades alejadas del turismo masivo tradicional.

En ese escenario, el nuevo sendero inglés aparece como una de las rutas más ambiciosas del planeta, no solo por su extensión, sino también por la infraestructura diseñada para facilitar el acceso continuo al borde costero.

La iniciativa busca además fomentar beneficios asociados a la salud física y mental, promoviendo actividades al aire libre y la conexión con el entorno natural.

Así, con sus 4.325 kilómetros proyectados, el King Charles III England Coast Path ya es considerado el sendero costero gestionado más largo del mundo.

La ruta supera ampliamente otros recorridos similares y redefine la relación histórica de Inglaterra con su borde marítimo, abriendo sectores antes inaccesibles y consolidando un modelo que mezcla turismo, deporte y conservación ambiental.